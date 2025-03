Radio Glas Amerike ni več simbol zahodne svobode, ampak skrajno leve ideololgije

Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si)

Evropska unija prihaja na pomoč pri ohranjanju institucij globalne skrajne levice, potem ko so jih ZDA prenehale financirati. Ena od takšnih institucij je tudi Agencija za globalne medije, ki med drugim financira Radio Svobodna Evropa, pod njeno okrilje pa sodi tudi znana medijska hiša Glas Amerike. Ti pa niso nič drugega kot levica, infiltrirana v zahodne tradicionalne medije.

Ti mediji niso svetilniki zahodne civilizacije, pravi nekdanji svetovalec za odnose z javnostmi na ministrstvu za kulturo Mitja Iršič. “Morda nekoč v času železne zavese. Od takrat pa so jih že zdavnaj prevzeli neomarksisti.”

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto podpisal izvršni ukaz o razpustitvi še sedmih zveznih agencij, vključno z Agencijo za globalne medije, ki financira Radio Svobodna Evropa in Glas Amerike. Sedaj pa se je aktivirala EU. Češki zunanji minister Jan Lipavský je napovedal, da se bo s kolegi iz drugih članic Evropske unije pogovarjal o prihodnosti Radia Svobodna Evropa. “V našem interesu je, da se okoli nas ne razcvetijo totalitarni režimi,” je poudaril češki zunanji minister. “Zato se moramo pogovoriti o ukrepih za ohranitev te institucije,” je dodal.

Infiltracija globalne levice

A kot je dejal Iršič, je jasno, da se je v teh mediji infiltrirala globalna skrajna levica. Na omrežju X je razkril svoje izkušnje kot nekdanji svetovalec na ministrstvu za kulturo, ko je dobival vprašanja ravno s strani novinarke Glasa Amerike (Voice of America), ki je v polomljeni angleščini spraševala vprašanja, ki so bila direktno iz repertoarja slovenske levice: “Zakaj ste Zlatku odvzeli status samostojnega umetnika, zakaj Radio Študent na medijskem razpisu ni dobil denarja?”

To so nenavadno specifična vprašanja za neko tujo publikacijo. Zdi se, kot da bi jim nekdo iz Slovenije “prišepetoval”, kaj naj vprašajo, in že vnaprej zgodbo umestil v slovenske “kulturnobojne” vojne. “Ni pa bil Glas Amerike nobena izjema. Tudi s strani NYT, Die Welt, FAA, Reuters in drugih smo dobivali podobna vprašanja.”

Za komentar smo prosili Iršiča, ki je vpliv teh medijev v Sloveniji potrdil: “Res je. V času skrajno levičarskih protestov pred ministrstvom za kulturo sem od novinarke Voice of America (oziroma njihove balkanske izpostave) redno dobival vprašanja na teme, ki so se kak dan pred tem pojavile v Dnevniku, Mladini ali Delu. Vse iz železnega repertoarja slovenske skrajne levice. Zanimalo jih je, zakaj specifični mediji niso dobili denarja na medijskem razpisu, ali Vasko Simoniti in Janez Janša uničujeta slovensko živo kulturo, zakaj smo vzeli status samostojnega umetnika temu ali onemu umetniku, zakaj kak specifičen NVO ni dobil sredstev za kak umetniški projekt …”

Medtem ko so ZDA prenehale financirati Agencijo za globalne medije, se zdaj očitno EU pripravlja na njeno reševanje. Če so bili omenjeni mediji nekoč simbol boja proti totalitarizmu, danes mnogi trdijo, da so postali orodje globalne skrajne levice. Kot opozarja Iršič, ti mediji že dolgo niso več neodvisni informatorji, temveč del ideološkega boja.