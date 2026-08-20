Putinovo »mesarjenje« ali zakaj zastarela ruska vojaška kultura v Ukrajini izgublja lastno prihodnost

Piše: Vančo K. Tegov

Brutalnost ruske vojske in države se širi po vsej Ukrajini. Skoraj pol desetletja napornega vojskovanja je prineslo le malo sprememb v ruski taktiki. Dobro je znano, da je ruska vojaška kultura brutalna in smrtonosna. Ruski vojaški poveljniki v vojni v Ukrajini so znani po tem, da se zanašajo na napade svojih načrtovanih »mesarjev« – tistih, ki vedo, da bodo sami postali del tega –, pri čemer pošiljajo val za valom vojakov v napade na ukrajinske položaje, kjer jih najpogosteje pokosijo droni.

Strategija se niti v petem letu vojne ni bistveno spremenila. Vendar poveljniki zdaj pogosto raje pošiljajo manjše skupine vojakov, da se infiltrirajo v ukrajinske položaje, v tako imenovanih »samomorilskih misijah«, ob stalnem nadzoru z droni in v kombinaciji s topniškim ognjem.

Povprečna starost ruskega pogodbenega vojaka je lahko tudi 50 let. Pogosto ne preživi več kot nekaj dni po tem, ko je poslan v napad na fronti. Glede na majsko poročilo časopisa The Economist je Rusija skrajšala usposabljanje svojih elitnih letalsko-desantnih enot na vsega deset dni. To kaže, da Kremelj očitno ne računa na njihovo dolgoročno preživetje. Tudi elitne enote so utrpele znatne izgube. Ruska 155. mornariška brigada je na primer utrpela katastrofalne izgube in bila med vojno po poročanju kar osemkrat preoblikovana.

Za ruske poveljnike je človeško življenje poceni, od vojakov pa se pričakuje, da bodo uporabljeni na kakršen koli način, samo da dosežejo napredek in poveljstvu poročajo tisto, kar želi slišati.

To spominja na bitko za Stalingrad, kjer so bili sovjetski vojaki poslani v brutalne napade z velikimi izgubami. Josif V. Stalin je 28. julija 1942 izdal ukaz št. 227, v katerem je sovjetski vojski ukazal, naj se ne umakne niti za korak in naj stori vse potrebno za obrambo domovine.

Če ruskemu poveljniku ukažejo, naj zavzame vas, mora storiti vse, kar je potrebno – tudi za ceno življenj vseh svojih vojakov. To je privedlo do pogoste uporabe vojakov za infiltracijo v ukrajinske položaje in postavljanje ruske zastave, pri čemer posnamejo videoposnetek in ga nato pošljejo ruskemu poveljstvu.

Rusija je uporabila tudi umetno inteligenco za ustvarjanje lažnih videoposnetkov, ki prikazujejo vojake, kako dvigujejo zastave nad ozemljem, ki ga v resnici ne nadzorujejo. Vojaka na takšni misiji pogosto kmalu zatem ubijejo ukrajinske enote na tem območju. To ni učinkovita strategija na bojišču. Še manj je način za motiviranje vojakov.

»Ta praksa kaže tudi na pomanjkanje osebja v izčrpavajoči vojni, v kateri je Ukrajina ustavila napredovanje ruskih sil. Vse manjše število rekrutov sili poveljnike, da poskušajo ‘uporabiti’ dobesedno kogar koli, tudi tiste, ki niso fizično sposobni za boj,« meni Maria Popova, izredna profesorica politologije na Univerzi McGill.

Kakovost in morala rekrutov, ki prihajajo v rusko vojsko, sta pogosto zelo slabi. Mnogi imajo dolgove, tudi zaradi iger na srečo, drugi pa težave z alkoholom ali kazensko evidenco. Nekaterim vojakom preprosto lažejo. Obljubijo jim na primer, da bodo služili v enoti brezpilotnih letalnikov, nato pa jih vseeno pošljejo na jurišne misije.

Pogosta je tudi ponovna uporaba ranjenih vojakov. Po podatkih ukrajinske vojaške obveščevalne službe, ki naj bi prestregla nedavne ruske podatke, je bilo med ruskimi žrtvami več kot 60 odstotkov mrtvih in 38 odstotkov ranjenih.

Tisti, ki nočejo iti na samomorilsko misijo, so pogosto ponižani in mučeni.

Eden od ruskih vojnih ujetnikov je povedal, da bi njihov poveljnik v primeru umika osebno usmrtil vojake, ki bi se umaknili. Celo izkušeni vojaki, ki so se uprli svojim poveljnikom, naj bi bili po poročanju poslani v skoraj samomorilske napade.

Nekateri ruski vojaki so objavili redke videoposnetke, v katerih izražajo svoje nestrinjanje in celo napadajo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Aleksander Lunin, 39-letni nekdanji poveljnik izvidniške enote v bataljonu Sudoplatov, je zahteval srečanje s Putinom in grozil z uporom proti poveljnikom, ki pošiljajo vojake na samomorilske misije in od svojih mož zahtevajo denar. Lunina so kmalu zatem aretirali.

Kljub temu so tudi vojni naklonjeni komentatorji vse bolj razočarani nad stanjem vojnih prizadevanj Kremlja.

Dejansko taktike iz druge svetovne vojne omejujejo sposobnost Rusije, da izboljša bojne sposobnosti svojih vojakov. Res pa je tudi, da je uporaba množične sile Moskvi omogočila doseganje nekaterih uspehov – vendar z ogromno ceno.

Rusija je po nekaterih ocenah utrpela že 1,4 milijona žrtev, pri čemer se je zanašala na napade »mesarjev«. Tudi rusko gospodarstvo začenja čutiti posledice pomanjkanja delovne sile. Prave demografske izgube bodo občutne šele v prihodnjih desetletjih. Zatiranje tujih migrantov, med njimi Tadžikov, pa položaja zagotovo ne izboljšuje.

Pod črto

Z vojno proti Ukrajini in poskusom, da bi svet vrnil v preteklost, Putin skupaj s svojimi vojaškimi poveljniki uničuje prihodnost Rusije. Brutalnost ruske vojske in države se izvaža po vsej Ukrajini. Rusija nezakonito mobilizira etnične Ukrajince na okupiranih ozemljih, da se borijo proti lastnim rojakom.

Evropa ne sme dovoliti, da se ta brutalnost širi. Če bo ruska država dobila priložnost, jo bo poskušala izvažati tudi prek svojih meja. Mesarjenje lastnega in ukrajinskega naroda se mora ustaviti. In ustaviti je treba tudi Putina. Neodložljivo. Takoj.