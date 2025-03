Putin s figo v žepu: tajni dokument razkriva resnične namene Kremlja

Piše: Nova24tv.si

Medtem ko o usodi Ukrajine odločajo pogajanja med ZDA in Rusijo, je v javnost pronical dokument ruske obveščevalne agencije FSB (naslednice KGB). Dokument razkriva, da se ruska stran trenutno pogaja s figo v žepu.

Vsebino dokumenta je objavil ameriški Washington Post. Povzel ga je ukrajinski ekonomist in profesor Timofij Milovanov: “Zavlačevati, zavzeti in uničiti Ukrajino.” Milovanov sicer ne izključuje možnosti, da gre za podtaknjen dokument, v propagandne namene.

Glede na vsebino dokumenta Rusija v tem trenutku ne išče dogovora z Ukrajino, pač pa popolno razgradnjo države. “Moskva hoče vojno,” zaključi Milovanov.

Dokument vsebuje tudi informacije, da Rusija v Ukrajini pričakuje popolni nadzor, vključno s kontrolo na okupiranih ozemljih, varnostnim območjem na severovzhodu in demilitariziranim območjem pri Odesi. Dokument se sklada z izjavami predstavnikov Kremlja, ki so v preteklih dneh javno nasprotovali prisotnosti mirovnih sil v Ukrajini kot tudi obstoju ukrajinske vojske. “To ni dogovor, to je kapitulacija,” ocenjuje Milovanov.

Velika strategija Rusije

Dokument pa razkriva tudi širšo rusko strategijo, ki presega Ukrajino. Rusija naj bi si na geopolitični ravni prizadevala za ločitev ZDA od Evrope in Kitajske, nato pa se približala ZDA z možnostjo izčrpavanja ukrajinskih rudnih bogastev. “Putin hoče Washington na svoji strani,” ocenjuje ukrajinski ekonomist. Kot cilje naj bi si zadali tudi ukinitev sankcij in zveze Nato.

Rusija naj bi bila pripravljena ZDA popustiti, da v Belorusiji ne bi bile nameščene medcelinske balistične rakete Oreshnik, v kolikor se bo ta zavezala, da ne bo nameščala raket v Evropi in prenehala oboroževati Ukrajino.

“Kremelj je razdeljen. Nekateri hočejo totalno vojno. Drugi si želijo hitrega premirja. A nihče ne želi miru pod ukrajinskimi pogoji. Kijevsko prizadevanje za premirje ne pomeni nič, če se Rusija ne preneha bojevati,” ocenjuje.