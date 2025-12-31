Prvi vstopi v novo leto že ob 11h po srednjeevropskem času, a …

Piše: C. R.

Svet bo danes vstopil v leto 2026. V senci vrste konfliktov in posledične povečane teroristične grožnje po vsem svetu so ob množičnih praznovanjih na prostem v številnih državah okrepili varnost. Ponekod pa bodo praznovanja zaradi varnostnih in drugih razlogov okrnjena. Med drugim v avstralskem Sydneyju po nedavnem smrtonosnem napadu.

Kot vsako leto bodo ob 11. uri po srednjeevropskem času danes v novo leto prvi skočili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati. Po Samoi, Tongi ter Fidžiju in Novi Zelandiji bodo nato v Sydneyju ob 14. uri po srednjeevropskem času leto 2026 pričakali z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu.

Tudi letos napovedujejo spektakularen ognjemet, se pa bodo uro pred tem z minuto molka spomnili žrtev napada 14. decembra na plaži Bondi. Pristaniški most bo ob tem zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. So pa odpovedali ognjemet na plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

Tudi v Evropi bodo potekala številna praznovanja na prostem z bogatim spremljevalnim programom ter ognjemeti, ki pa bodo ponekod zaradi varnosti okrnjena.

Za odpoved praznovanja na prostem se je v letu množičnih protivladnih protestov v Srbiji odločil župan prestolnice Beograd, ker da ne morejo zagotoviti varnosti. Organizirali pa ga bodo v prestižnem stanovanjskem naselju Beograd na vodi.

V mestih po Italiji so varnost okrepili na javnih krajih in v institucijah. Z detektorjem kovin bodo tako v Rimu opremljeni vstopi v antični stadion Circus Maximus, kjer na novoletnem koncertu pričakujejo 40.000 ljudi.

V avstrijski prestolnici bo dunajskim policistom pri varovanju pomagalo 180 kolegov iz drugih mest. Razmere bodo spremljali tudi z droni in videonadzorom.

V francoski prestolnici so na prošnjo policije zaradi vsakokratne gneče in nemirov odpovedali priljubljen novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Kljub temu pričakujejo, da bo na tej znameniti pariški aveniji prehod v novo leto tudi letos dočakalo več sto tisoč ljudi ob ognjemetu ob Slavoloku zmage.

Po Ameriki bosta kot zadnja v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.