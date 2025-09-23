Piše: Vančo K. Tegov

Včerajšnji dan je bil dan dronov. Nemška letala so vzletela iz oporišča Rostock-Laage, medtem ko so švedski lovci letalo IL-20 identificirali in spremljali, o čemer je poročala STA.

Pisali smo o incidentu, ki je sledil domnevni, no, očitni kršitvi estonskega zračnega prostora s strani treh ruskih letal MiG-31, kar je sprožilo diplomatske odzive. Rusija zanika kršitve in trdi, da so njena letala delovala v skladu z mednarodnimi pravil.

Da je to možno, da se to lahko odvija v nasprotni smeri, je tudi to jasno. V zgoraj omenjenih situacijah in incidentih oziroma kršitvah govorimo, menimo, da gre za incidente na ozemlje držav, ki niso z ničemer izzvale tovrstno potezo kršenja zračnega prostora drugih suverenih držav. Verjetno je »krivda« teh držav, da se je kršitev ali incident zgodil zato ker je ena ali več jih v vojaški asociaciji NATO, ki skrbi za varnost in integriteto ter zaščito zračnega prostora. Priznati je treba da so reakcije malo, če bi rekel po domače, »tetkaste«, se bomo konzultirali, preizkusili vse možnosti, bomo opozorili, da tako ne gre več in podobno. Vmes jih bo še več. Ni panično in nepodobno če rečem, da tako ne gre več. Dovolj je. To, da so vmes posledice za civilni zračni promet, pa ni treba ponavljati ali poudarjati.

Moskva deležna povratne »pošiljke« dronov!

Moskva je prejšnjo bila tarča obsežnega napada brezpilotnih letal, kar je potrdil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Po prvih informacijah so ruske sile zračne obrambe uspele sestreliti skupno 11 brezpilotnih letal – najprej devet, nato pa še dva.

Prebivalci moskovske regije so poročali o glasnih eksplozijah na približevanju mestu, vendar zaenkrat ni podatkov o poškodovanih ali večji materialni škodi, poročajo ruski mediji.

Napad je povzročil resne motnje v zračnem prometu. Na moskovskih letališčih Šeremetjevo, Domodedovo in Vnukovo je bilo odloženih ali odpovedanih več kot 35 letov.

»Sinoči je do 21 ure po lokalnem, moskovskem času, je bilo na Šeremetjevu preloženih 21 letov, eden je bil odpovedan. Na Domodedovu je bilo devet preloženih in dva odpovedana leta, na Vnukovu pa so bili preloženi štirje leti,” so poročali mediji.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo potniška letala, ki letijo na izjemno nizki višini nad stanovanjskimi stavbami v Moskvi.

Ruske oblasti so sporočile, da bosta napad preiskali Zvezna varnostna služba (FSB) in Preiskovalni odbor. Glede na napovedi bo uveden kazenski postopek zaradi terorizma. Trenutno operativne službe preiskujejo območje, zbirajo ostanke sestreljenih brezpilotnih letal in preverjajo morebitno dodatno škodo.

Ruski medijo bodo naredili vse, da dopovedo, da je to delo ukrajinskih zračnih sil te notranjih subverzivnih sil, ki jih spodbuja Ukrajina. Glavnega vzroka bodo izpustili. Oni pošiljajo drone nad suverene države in njihove zračne prostore. Oni dobijo po »glavi« zaradi napada, agresije, okupacije delov suverene države Ukrajine. To ne bodo priznali. Cel svet to vidi, le oni ne. Morda bodo spregledali, morda bo Putin postal politična »Esmeralda«. Vrag si ga vedi. Morda mu bodo pomagali sami ruski državljani. Ruske zime so bile v zgodovini mnogokrat odločilne za korenite spremembe. Upajmo, da bo letošnja takšna.