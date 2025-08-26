Preživeli izraelski talec o peklu, ki ga je preživljal v ujetništvu Hamasa: “Namenoma in sadistično povzročajo trpljenje!”

Piše: Nova24tv.si

“Stradali so me do skrajnosti. V ujetništvu sem izgubil 27 kilogramov. Mučili so nas na razne načine. Fizično so nas pretepali, se šli psihološke igrice, tako da so lagali o naših družinah. Pogosto so ugasnili luč v tunelu in brez zunanje svetlobe je bila tema tako gosta, da nismo videli lastnih rok pred obrazom. V takšni temi smo morali vztrajati 12, 13, 15 ur skupaj,” je v pogovoru za televizijo Planet TV med drugim povedal Tal Shoham, ki ga je Hamas vzel za talca. Zajeli so tudi njegovo ženo, dva majhna otroka in taščo.

V uvodu pogovora za oddajo Ura moči je Tal Shoham priznal, da s pripovedovanjem lastne zgodbe ni lahko podoživljati trenutke. “Vsakič je, kot bi znova dodajal sol na odprto rano. A v Gazi je še vedno približno 20 živih talcev – skupaj okoli 50 talcev. Čutim, da moram deliti svojo zgodbo in resnico o tem, kaj se tam dogaja. Da bodo imeli možnost vrniti se domov k svojim družinam in da se ta vojna konča,” je bil jasen.

7. oktobra 2023, ko je Hamas izvedel napad na Izrael, se je skupaj z ženo in otrokoma mudil na obisku pri tastu in tašči v kibucu Be’eri, približno pet kilometrov od Gaze. Praznovali so Simhat Tora, judovski praznik. “Zjutraj 7. oktobra nas je zbudil raketni napad Hamasa na Izrael – brez vsakršnega opozorila, po obdobju relativnega miru. Kmalu smo dojeli, da to ni ‘običajen’ napad z raketami, kakršne so že večkrat izstrelili,” je izpostavil in dodal, da je Hamas tedaj vdrl v Izrael in v okoliške vasi Gaze, med drugim v kibuc Be’eri.

“Nazadnje so vstopili v hišo mojega tasta in tašče. V tistih trenutkih smo imeli srečo pri odločitvah, ki smo jih sprejeli. Večino ljudi iz soseske so tisti dan pomorili, nas pa so zaradi našega odziva ugrabili,” je povedal in dodal, da so teroristi ugrabili ženo, njegova otroka, stara le osem let in tri leta, taščo ter še dva ženina sorodnika. “Vse so ločeno odpeljali v Gazo kot talce.”

Na vprašanje, kaj mu je tedaj hodilo po glavi, ko so teroristi vdrli v vašo hišo, je odgovoril, da je mislil, da bo kmalu konec življenja. Iz kibuca in okoliških krajev so namreč že prihajala sporočila o pokolu. “Poskušali so razstreliti kovinska vrata varne sobe, a jim jih ni uspelo odpreti. Moj osemletni sin me je drhtečim glasom vprašal, ali bomo umrli. Odločil sem se, da mu iskreno odgovorim z ‘ne vem’,” je povedal in dodal, da ni želel, da bi bila zadnja stvar, ki jo bo slišal od njega, laž. A časa za razmislek ni bilo veliko, morali so delovati instinktivno in storiti vse, kar je bilo v njihovi moči, da zaščitijo družino. “Na koncu so nas ugrabili. Dojel sem, da nas v kibucu ne bodo ubili, tako kot so ubili 102 druga člana našega kibuca, med katerimi je bil tudi moj tast. Tudi on je bil z nami v varni sobi.”

Vozili so jih po ulicah Gaze



Nato so ga strpali v prtljažnik in odpeljali proti Gazi. Od tam je lahko slišal množico. “Prebivalci so slavili teroriste, trkali po avtomobilu, bili so navdušeni. Ko smo se ustavili, so me potegnili iz avta. Terorist, ki me je prej odvlekel iz sobe v kibucu Be’eri, je skočil na streho avtomobila, nameril kalašnikov vame in mi ukazal, naj pokleknem,” je spomnil in dodal, da je bilo v njegovih očeh zaznati morilski pogled. Pravi, da je instinktivno vedel, da ga bo, če poklekne, na ulici ustrelil. “Dvignil sem roke, rekel, da se predajam, in prosil, da me ne ubije. Po pol minute ali minuti me je drugi terorist prijel za ramena in sva šla peš po ulicah Gaze,” je pojasnil in spomnil, da se je mimo pripeljal policist na motorju. Odločili so se, da ga posadijo na motor, nato pa so se po glavnih ulicah Gaze vozili kot v sprevodu. “Množici so vpili, da so ujeli “židovsko vojaško svinjo”. Sem Jud, a nisem vojak. Star sem 40 let in sem civilist. Vsi so vpili, bili so navdušeni, poskušali so me pretepsti. To je trajalo vsaj pol ure,” se spominja.

Najprej so ga odpeljali v skrito hišo. Več mesecev so ga selili med takšnimi skrivališči, skupaj z Eviatarjem Davidom in Guyem Gilboo-Dalalom, ki so ju ugrabili na festivalu Nova. 13. junija 2024 so jih z reševalnim vozilom Rdečega polmeseca odpeljali v tunele. Na vprašanje, ali se teroristi skrivajo za ženskami in otroki in celo uporabljajo bolnišnice, je pojasnil, da so jih skrivali v stanovanjih, kjer so v neposredni bližini živele ženske in otroci. “Niso vedeli, da smo tam, a bili so v isti stavbi ali hiši, včasih nad nami ali v sosednjem nadstropju.” Poudaril je, da se teroristi skrivajo znotraj populacije civilistov. “Zato ob napadih izraelske vojske prihaja do drugih žrtev, ker namerno in zavestno skrivajo opremo, orožje in svoje ljudi med civilisti.”

Pravi, da je na lastne oči videl, kako se nameščajo in uporabljajo prebivalce Gaze kot živi ščit. “Še hvalili so se, da za logistiko in delovanje uporabljajo mošeje in bolnišnice.” Ko je bil odpeljan v prvo skrivališče in je bil 34 dni 24 ur na dan vklenjen s policijskimi lisicami, so mu teroristi ravnodušno rekli, da bodo vsi sosedi umrli, “ampak je v redu, ker bodo šli v nebesa”. “To je njihov način razmišljanja,” je bil kritičen.

“Ko so me odpeljali v tunel, smo pešačili več kot dve uri v eno smer,” se spominja. Ne ve, kako dolgi so tuneli, a pravi, da so teroristi rekli, da se razteza od severa Gaze do Rafe na jugu. “Tuneli so zelo ozki in globoko pod zemljo, več kot 20 metrov,” je pojasnil in povedal, da so jih, štiri talce s štirimi vzmetnicami, zadrževali v majhnem in ozkem prostoru. Znotraj tega je bila luknja v zemlji, ki jim je služila kot stranišče. V zvezi s propagandnim posnetkom, kjer je moral eden od sotrpinov kopati lastni grob, je povedal, da je potrebno razumeti, da gre tukaj za teroristično organizacijo.

“Njihov cilj je povzročiti teror. Namenoma in sadistično povzročajo trpljenje, talce stradajo kot obliko psihološke vojne.”

Izgubil je 27 kilogramov in zbolel za skorbutom

V ujetništvu je sam izgubil 27 kilogramov. “Februarja letos so me izpustili in sem jih 23, 24 že pridobil nazaj.” Pravi, da si je na srečo njegovo telo opomoglo. A stradali so ga do skrajnosti. “Z Eviatarjem sva zbolela za skorbutom, smrtonosno boleznijo zaradi hudega pomanjkanja vitamina C. Novembra 2024 sva v tunelu skoraj umrla.” Boji se, da Eviatar še vedno trpi za to boleznijo, prav tako Guy. Mučili so jih na razne načine.

Povzročali so jim trpljenje, čeprav so bili pokorni



“Fizično so nas pretepali, se šli psihološke igrice, tako da so lagali o naših družinah, ker nismo imeli nobenih informacij od zunaj, nobenega radia ali televizije. Vse, kar so nam govorili, je bila laž,” je pojasnil in spomnil, da so enkrat pred vrati zanetili ogenj in usmerili dim v tunel. “Skoraj smo se zadušili. Hranili so nas s pomijami. Enkrat so nam prinesli nekuhane testenine, nas prisilili, da jih pojemo, nato pa sredi dneva ukazali, naj gremo spat in se ne premikamo.” Omerja in Guya so prisilili, da sta ure in ure stala z zavezanimi očmi z masko za covid. “Vedno so našli nove načine, da bi nas mučili in povzročali trpljenje, čeprav nismo naredili nič narobe. Ves čas smo bili pokorni.”

V zvezi s poročanjem številnih medijev na Zahodu, ki Hamas označujejo za gibanje, teroriste pa za borce, je izrazil prepričanje, da številne države in ljudje po svetu nasedajo Hamasu, Katarju in Iranu. “7. oktobra je Hamas, še preden je izraelska vojska sploh prišla do izraelskih vasi, že zagnal dobro organizirano kampanjo, v kateri je Izrael obtožil genocida v Gazi,” je povedal in dodal, da so svet v medijih obrnili proti Izraelu in njegovim civilistom. “Žal so pri tem zelo učinkoviti. A spomnim naj vse: 6. oktobra je bil med Izraelom in Gazo mir. 7. oktobra pa so izvedli najokrutnejši napad na Izrael po holokavstvu in ubili več kot tisoč civilistov.”

Večkrat so jim rekli, da je njihov cilj izbrisati Izrael

Po besedah Shohama Hamas svojih ciljev ne skriva, zelo jasno jih pišejo in govorijo. “Večkrat so nam rekli, da je njihov cilj izbrisati Izrael ter ubiti ali izgnati vsakega Juda iz Izraela. Povsod po svetu so opredeljeni kot teroristična organizacija, a zaradi negativne naracije o Izraelu jih nekateri imenujejo “borci za svobodo”. Hamas po njegovih besedah 7. oktobra ni vzel za talce le Izraelcev, ampak tudi celotno Gazo. Več kot dva milijona prebivalcev Gaze je talcev pod Hamasovo oblastjo,” je povedal in dodal, naj pritisnejo na Katar in druge posrednike – Turčijo, Egipt, če je ljudem res mar za življenja v Gazi, da Hamas vrnejo za pogajalsko mizo in jih razorožijo. “Le tako bodo imeli prebivalci Gaze upanje za demokracijo in normalno, dobro življenje,” je prepričan.

Dokler se vsi talci ne vrnejo, popolnega okrevanja ne bo

Ko je prišel iz tunela, je začutil, kot da je dobil novo priložnost, skoraj kot da bi se ponovno rodil. “Trenutek, ko sem v Izraelu objel svojo družino, je eden najlepših in najsrečnejših v mojem življenju. Zdaj še bolj cenim življenje in to, kaj lahko z njim naredimo,” je poudaril. Pravi, da celotna njegova družina še vedno potrebuje strokovno obravnavo. “Fizično sem potreboval nekaj mesecev, da sem okreval. Psihično in čustveno pa traja in prihaja v valovih.” Rana je po njegovih besedah še odprta, ker sta njegova sotrpina Eviatar in Guy še vedno v ujetništvu pri krutih teroristih, ki so hujši od ISIS-a. “Ne bom mogel zares okrevati, dokler se ne vrneta domov, v objem svojih družin.”

Njemu in ženi so večkrat grozili, da jih lahko dosežejo tudi v Izraelu. “Medtem ko se v šolskem sistemu v Gazi spodbuja sovraštvo, smo se mi učili vrednot miru in sobivanja. A mnogi, ki so verjeli v mir, so bili 7. oktobra umorjeni. Izrael mora storiti vse, da zaščiti civilno prebivalstvo in zagotovi, da se tak teroristični napad več ne ponovi,” je izjavil v nadaljevanju.

Hamasu ni mar za lastno prebivalstvo

Na vprašanje, kako gleda na obtožbe, da Izrael izvaja genocid, je ponovil: “Še preden je padel prvi izstrelek ali krogla iz Izraela, je Hamas že lansiral laž o genocidu.” Pravi, da je na lastne oči videl, kako je Hamas kradel večino humanitarne pomoči, za katero je Izrael dovolil vstop v Gazo. “S tem so se celo hvalili, ko sem bil v tunelih, da imajo teroristi za mesece hrane in opreme pod zemljo.” Tudi OZN je po njegovih besedah objavila poročilo, da je bilo 84 odstotkov pomoči ukradene s strani Hamasa in Islamskega džihada.

“Hamas skupaj z Iranom in Katarjem zavaja ves svet. Hamas namerno strada prebivalstvo, pomoč krade, nato pa jo po oderuških cenah prodaja ljudem, ki si je večinoma ne morejo privoščiti.” Zato gledamo po njegovih besedah prizore lačnih otrok. “Njihova logika je, da bodo, če umrejo, šli v nebesa. Hamasu ni mar za lastno prebivalstvo. Častijo smrt, ne življenja. Šele, ko se bo Hamas umaknil z oblasti v Gazi, bodo imeli ljudje upanje za boljše življenje, morda podobno kot v drugih arabskih državah,” je zaključil.