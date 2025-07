Predstavniški dom kongresa potrdil Trumpov proračunski zakon

Piše: C. R., STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je danes po razpravah, zapletih, pogajanjih in zavlačevanjih z 218 glasovi proti 214 potrdil predlog zakona o proračunu za leto 2026 in davčnih olajšavah, poročajo ameriški mediji.

Trump je republikanskim kongresnikom naročil, naj “velik in čudovit zakon” potrdijo do praznika neodvisnosti 4. julija, kar jim je kljub ogorčeni opoziciji demokratske manjšine in nekaj nezadovoljnih republikancih v senatu in predstavniškem domu uspelo.