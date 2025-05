Predsednica Slovenije javno obtožila Izrael kot genocidno državo

“Tam gre za genocid,” je o dogajanju v Gazi, kjer Izrael že več kot leto in pol izvaja vojaško operacijo proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, dejala Nataša Pirc Musar.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer obsodila že v nagovoru v Evropskem parlamentu, pri čemer pa je dejala, da “na Zahodnem bregu gledamo genocid”. “Gledamo ga in smo tiho,” je poudarila.

V kasnejši izjavi za slovenske dopisnike je pojasnila, da je šlo za “čisti lapsus”, saj je s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen govorila tudi o nezakonitih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu.

Glede odziva EU na humanitarno katastrofo v Gazi, kamor Izrael od začetka marca do začetka tega tedna ni dovolil dostave humanitarne pomoči, je predsednica povedala, da razume, da imajo države članice različna stališča.

“Ampak vseeno bi rada rekla, da tudi tiste države, ki imajo prijateljske, tesne odnose z Izraelom, ne bi smele pozabiti na humanitarno pravo in humanitarnost,” je dejala.

“Ko gre za na deset tisoče lačnih otrok, ki so na robu preživetja, ko je v Gazi umrlo že skoraj 60.000 ljudi, v glavnem ženske in otroci, potem gre tu za osnovno solidarnost, ki jo mora človek pokazati do sočloveka,” je poudarila.

Bližnjevzhodni konflikt je bila ena od tem pogovorov s Costo in von der Leyen, ki sta ji obljubila, da se bo EU bolj vključila v mirovna pogajanja, je še povedala Pirc Musar.