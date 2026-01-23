Ponavljajo se “Hitlerjevi Sudeti”, Putin postavlja pogoje: mir le v zameno za priključitev Donbasa k Rusiji

Piše: G. B.

Bo morala Evropa ponoviti lekcijo iz konca tridesetih let prejšnjega stoletja? Spomnimo: Muenchenski sporazum iz leta 1938 je s strani Zahoda dejansko legaliziral Hitlerjevo okupacijo dela tedanje Češkoslovaške. Naivni politiki Zahoda so mislili, da so s tem rešili vprašanje miru …

Žal pa je to le okrepilo apetite Adolfa Hitlerja. Druga svetovna vojna se je tako hitro začela. Napad na preostalo Češkoslovaško je sledil pol leta po podpisu sporazuma, ki naj bi rešil problem miru v Evropi.

Očitno sedaj to lekcijo ponavlja tudi Vladimir Putin, ki z užitkom opazuje kastriranost Zahoda tudi v odnosu do ZDA. Očitno je prepričan, da bo Zahod v strahu pred vojno popustil njegovim zahtevam in žrtvoval Ukrajino. A s tem seveda vojna ne bo preprečena, ampak samo odložena. Kremelj je namreč po pogovorih ruskega predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Jaredom Kushnerjem, ki so se končali ponoči, danes sporočil, da v Ukrajini trajni mir ni mogoč, dokler ne bodo rešena ozemeljska vprašanja oziroma dokler se ukrajinske sile na umaknejo iz Donbasa na vzhodu države. Kar de facto pomeni, da mora Ukrajina ta ozemlja izročiti Rusiji.