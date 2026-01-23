Ponavljajo se “Hitlerjevi Sudeti”, Putin postavlja pogoje: mir le v zameno za priključitev Donbasa k Rusiji

Piše: G. B.
Bo morala Evropa ponoviti lekcijo iz konca tridesetih let prejšnjega stoletja? Spomnimo: Muenchenski sporazum iz leta 1938 je s strani Zahoda dejansko legaliziral Hitlerjevo okupacijo dela tedanje Češkoslovaške. Naivni politiki Zahoda so mislili, da so s tem rešili vprašanje miru …
Žal pa je to le okrepilo apetite Adolfa Hitlerja. Druga svetovna vojna se je tako hitro začela. Napad na preostalo Češkoslovaško je sledil pol leta po podpisu sporazuma, ki naj bi rešil problem miru v Evropi.
Očitno sedaj to lekcijo ponavlja tudi Vladimir Putin, ki z užitkom opazuje kastriranost Zahoda tudi v odnosu do ZDA. Očitno je prepričan, da bo Zahod v strahu pred vojno popustil njegovim zahtevam in žrtvoval Ukrajino. A s tem seveda vojna ne bo preprečena, ampak samo odložena. Kremelj je namreč po pogovorih ruskega predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Jaredom Kushnerjem, ki so se končali ponoči, danes sporočil, da v Ukrajini trajni mir ni mogoč, dokler ne bodo rešena ozemeljska vprašanja oziroma dokler se ukrajinske sile na umaknejo iz Donbasa na vzhodu države. Kar de facto pomeni, da mora Ukrajina ta ozemlja izročiti Rusiji.
Srečanje, ki se je začelo malo pred polnočjo in je trajalo skoraj štiri ure, je bilo po besedah zunanjepolitičnega svetovalca Kremlja Jurija Ušakova koristno in izjemno odkrito, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA. “Pomembno je, da je bilo med temi pogajanji med našim predsednikom in Američani ponovno potrjeno, da brez rešitve ozemeljskih vprašanj (…) ni upanja na dosego trajne rešitve,” je dejal Ušakov. Po njegovih besedah mora vsaka rešitev upoštevati “formulo, dogovorjeno v Anchorageu”. Skliceval se je na srečanje Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa avgusta lani na Aljaski, na katerem je Trump opustil zahteve po takojšnjem premirju kot prvem koraku h končanju konflikta.
Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pozneje dejal, da je eden od ruskih pogojev za sklenitev dogovora o končanju vojne umik ukrajinskih sil iz Donbasa na vzhodu Ukrajine. “Umakniti se morajo od tam,” je povedal in to označil za “zelo pomemben pogoj”. Putin je sicer na srečanju z Wifkoffom in Kushnerjem poudaril, da je Rusija “iskreno zainteresirana” za diplomatsko rešitev, je še povedal Ušakov.
“Iskreno nas zanima rešitev ukrajinske krize s politično-diplomatskimi sredstvi,” je zatrdil. “Dokler to ne bo doseženo, si bo Rusija še naprej prizadevala za dosego ciljev posebne vojaške operacije. To še posebej velja za frontno črto, kjer imajo ruske vojaške sile strateško prednost,” je dodal. Ob tem je poudaril, da imajo ruske oborožene sile strateško pobudo, in dejal, da so nizke temperature in sneg od konca lanskega leta upočasnili rusko ofenzivo na območju Donbasa. Rusija sicer še naprej vztraja, da Ukrajina umakne svoje enote iz štirih regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila leta 2022.
Ušakov je sporočil še, da sta se Putin in Witkoff dotaknila tudi Trumpovih predlogov za Grenlandijo in novoustanovljenega Odbora za mir pod vodstvom ameriškega predsednika. Po besedah svetovalca Kremlja je Rusija pripravljena odboru zagotoviti milijardo dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev v ZDA.