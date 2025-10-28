Pogajanja o Ukrajini: koristi od preloženega srečanja so. Mirovni sporazum za Ukrajino s tremi nujnimi jamstvi

Piše: Vančo K. Tegov

Hvala Bogu za srečno naključje, da je ameriški predsednik Donald Trump teden prej (četrtek) v Budimpešti odpovedal načrtovani vrh z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Potem ko se je Trump na srečanju z ruskim voditeljem na srečanju na Aljaski močno »opekel« – ko ga je sprejel z vsemi častmi in z rdečo preprogo, v zameno ni slišal, dobil absolutno ničesar, le neiskren stisk rok, je tokrat Trumpova administracija odločena zavzeti bolj skeptičen pristop do Kremlja. Kar je tudi prav.

Kljub Trumpovemu laskanju in poskusom diplomacije Putin še naprej zagovarja “odpravljanje temeljnih vzrokov” vojne. To pomeni, da Rusija prevzame suvereni nadzor nad Krimom in vsemi ali deli štirih regij, ki ga povezujejo z Rusijo, medtem ko preostali del Ukrajine sčasoma pusti ranljiv za nadaljnjo agresijo. In seveda bi bila Rusija oproščena mednarodnih sankcij, ki so vsaj upočasnile, če ne že uničile njeno vojno gospodarstvo. To je maksimalističen sklop zahtev, ki si jih Moskva, več kot očitni agresor, ne zasluži.

Sčasoma bo Putin prisiljen se resno pogajati – izgubil je več kot milijon mladih Rusov, ki so bili ubiti v bojih, hudo ranjeni ali pa so pobegnili iz države, da bi se izognili vojaški službi in ukrajinski fronti.

Okrepitev pogajalskih pozicij. Trajna zaščita ukrajinskih pozicij.

Da bi Trump od Moskve izsilil resnične koncesije, bi bilo modro, da takoj poveča dotok orožja dolgega dosega v Ukrajino – vključno s raketami dolgega dosega Tomahawk, ki jih Washington doslej ni dobavljal. Prav tako pomembno je, da bi ZDA morale zvišati raven sekundarnih sankcij proti vsem, ki poslujejo z Moskvo, in spodbuditi Evropo k zasegu ruskega premoženja (ocenjenega na do 300 milijard dolarjev), ki ga hranijo v tamkajšnjih bankah. Trumpa bi bilo treba pohvaliti za uvedbo sankcij proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema nekaj dni nazaj.

Vendar so to kratkoročne težave. Le če ima Kijev resničen občutek varnosti, lahko pride do legitimnega dogovora o trenutnih frontnih črtah vojne. Zahod bi moral vnaprej razmisliti o zavezujočih pogajalskih stališčih, ki bi trajno zaščitila Ukrajino. Tukaj obstaja precedens: Severnoatlantski pakt in njegovi zahodni zavezniki so konec devetdesetih let prejšnjega stoletja zagotovili podobna jamstva majhni balkanski regiji Kosovo proti srbski agresiji.

Kako bi tak načrt izgledal za Ukrajino? Katere lekcije se lahko naučimo iz balkanskega konflikta, precendens o zagotovilih za Kosovo.

Smiselno je razmišljati na treh področjih vojskovanja: morju, zraku in kopnem. Začnimo s strateško pomembno črnomorsko obalo. Ukrajina potrebuje zagotovila, da ruska črnomorska flota ne bo poskušala omejiti njene trgovine, zlasti izvoza kmetijskih proizvodov in kalija. Ukrajina je bila pred konfliktom »žitnica Evrope« in v morebitnem miru bo njena sposobnost izvoza pšenice in drugega blaga prek Odese in drugih pristanišč ključnega pomena za njeno gospodarstvo.

Potrebna bi bila stalna pomorska prisotnost Nata, vključno z dvema ali tremi rušilci ali fregatami na bazo, podobnim številom minolovcev in razumno zračno kritje, vključno z letali za pomorsko patruljiranje dolgega dosega, kot je ameriški P-8 Poseidon. Ta kontingent bi lahko deloval iz pristanišč Nata v Romuniji, Bolgariji in Turčiji. To bi bilo podobno temu, kar je Nato storil pred četrt stoletja za zaščito Kosova brez izhoda na morje: v Jadranskem morju je oblikoval pomorsko delovno skupino, da bi zagotovil, da Srbija ne more prejemati orožja z morja.

Varnostno zagotovilo št. 2!

V zraku ima vsako varnostno zagotovilo tako ofenziven kot obrambni vidik. Najpomembnejša obrambna funkcija bi bila vzpostavitev območja prepovedi letenja nad preostalim delom Ukrajine, ki bi ga izvajala letala Nata in ukrajinskih zračnih sil. Ker vse več ameriških letal F-16 prek evropskih zaveznikov prihaja v roke Kijeva, bi se to lahko izvedlo brezhibno, z zračnimi silami Nata in Ukrajine pa bi postale interoperabilne. Zračna baza zavezništva v Ramsteinu v Nemčiji bi bila logičen sedež območja prepovedi letenja, ki bi ga lahko izvajalo 40 do 50 letal Nata: lovske patrulje in letala za poveljevanje in nadzor AWACS.

Ofenzivna zračna komponenta bi bila dodatek križarskih raket dolgega dosega, kot je Tomahawk, z zmogljivostjo udara 1500 milj. V rokah Ukrajine bi povečan raketni arzenal predstavljal znatno tveganje za kritično gospodarsko infrastrukturo Rusije, zlasti za njene naftne in plinske sisteme. Vzporedno: Na Kosovu je Nato vzpostavil območje prepovedi letenja in uporabil križarske rakete proti ciljem v srbski prestolnici Beograd, vključno z ministrstvom za obrambo.

Varnostna jamstva na terenu bodo zahtevala več političnih odtenkov kot druge dimenzije. Moskva bo odločno nasprotovala bojni misiji Nata v Ukrajini, vendar bo morda potrebna prisotnost vsaj 10.000 vojakov iz držav članic Nata, ki delujejo pod svojimi nacionalnimi zastavami – koalicija voljnih. To bi v bistvu bila »trikotna žična sila«, ki bi jo večinoma sestavljale države Nata na prvi črti: Poljska, baltske države, Finska in Švedska. Delovale bi lahko pod enim samim poveljnikom, morda poljskim trizvezdičnim generalom, odgovornim Evropski uniji, in razporejene v petih obsežnih kontingentih vzdolž nove ukrajinsko-ruske meje.

Podobno je bila misija Nata na Kosovu s približno 17.000 vojaki v začetku leta 2010, kot tudi močna prisotnost EU. Danes se je ta sila Nata zmanjšala na nekaj tisoč vojakov, saj je mir večinoma trajal.

Drug del jamstev za varnost na kopnem bi bil, da bi Kijev imel nadaljnji dostop do sistemov kopenskega bojevanja od zahodnih podpornikov, vključno s strelivom, topništvom, tanki, minami in drugimi bistvenimi elementi kopenskega bojevanja. Ta plinovod je že večinoma vzpostavljen in ga je treba le še kodificirati v pogajanjih. Še naprej bi ga lahko nadzoroval vodja ameriškega evropskega poveljstva v Stuttgartu v Nemčiji.

Kibernetska zaščita

Končno bo Ukrajina v današnjem zelo nepredvidljivem zavozlanem elektronskem internetnem svetu potrebovala zaščito pred ruskimi kibernetskimi napadi. ​​Čeprav so Ukrajinci zgradili veliko zmogljivo obrambno tehnologijo za kibernetsko vojskovanje in nekaj ofenzivnih zmogljivosti, je pomoč kibernetske skupine pod vodstvom ZDA bistvenega pomena. Delovala bi lahko pod poveljstvom ameriškega kibernetskega poveljstva s sedežem v Fort Meadu v Marylandu. Ta skupina bi pomagala tudi zagotoviti povezljivost Ukrajine z vesoljem prek Starlinka in podobnih taktičnih sistemov.

S takim paketom varnostnih jamstev – po morju, zraku, kopnem in kibernetskem prostoru – bi Ukrajina lahko realno razmislila o sporazumu »zemlja za mir«. Čeprav je ideja, da bi Putin pridobil stalni nadzor nad 20 odstotki Ukrajine, zavržna, se zdi, da je zaradi vojaških razmer na terenu to neizogibno. In o morebitnem vračanju v prejšnje stanje.

Edina trajnostna pot naprej pomeni, da se mora Zahod pogajati o resničnih jamstvih za zagotovitev dolgoročne blaginje in varnosti Ukrajine. To pomeni, da je treba njihovo izvajanje podrobno načrtovati zdaj in se pripraviti na vrh ZDA in Rusije, ki bo imel resničen pomen, ne le še eno potovanje z rdečo preprogo za prazen nič. In gledanje vstran od neiskrenega sogovornika in v bliskavice fotoaparatov.. Tega je bilo več kot preveč. Pot k miru, ki je lahko počasna in dolga, le iskrena mora biti in ostati.

Veliko potrebnih, veliko pravilno odmerjenih korakov. Veliko truda, ki mora pripeljati do tako želenega miru. Za Ukrajince in za ves svet.