Po Trumpovih ukrepih so Rusi stopili korak nazaj – poglejte, kakšna izjava je prišla iz Kremlja …

Piše: G. B.

Če boste malo pobrskali po spletu, kakšne grožnje so prihajale iz Rusije zlasti v zadnjih treh letih, potem ste se na lastne oči prepričali, kakšno retoriko uporabljajo nasledniki boljševikov.

To še zlasti velja za nekdanjega ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva, sicer že dolga leta enega glavnih sodelavcev avtokrata Vladimirja Putina. Trenutno je namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost. Medvedjev je še septembra 2022 na predlog o vključitvi Ukrajine v Nato reagiral z izjavo: “Boste videli, kako zemlja gori in se cement tali!” Kar je bila grožnja s tretjo svetovno vojno in uporabo jedrskega orožja za množično uničevanje.

Očitno je Medvedjevu nedavno “dvignilo pokrov”, ko je ameriški predsednik Donald Trump skrajšal rok za končanje ruske agresije na Ukrajino, saj je v odgovor zabrusil, da bo prišlo do konfrontacije. Trump je nato reagiral tako, da je poslal dve jedrski podmornici v bližino Ukrajine in Rusije.

Učinek je bil očitno hitro dosežen, saj je Rusija danes že pozvala k previdnosti v jedrski retoriki. Moskva je zelo pozorna glede jedrskih vprašanj in meni, da “bi morali biti vsi zelo, zelo previdni pri jedrski retoriki”, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kar je seveda velika sprememba glede na dosedanjo retoriko.