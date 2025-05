Papeško stanovanje v Apostolski palači bo spet v uporabi, v kratkem se bo vanj vselil …

Piše: G. B.

Ugibanja, kje bo v prihodnje stanoval novi papež Leon XIV., se očitno končujejo. Potem ko je papež odpečatil papeško stanovanje v Apostolski palači, je postalo jasno, da bo to njegovo domovanje.

Zadnji, ki je to stanovanje uporabljal, je bil papež Benedikt XVI. Po njegovi izselitvi leta 2013 je bilo stanovanje prazno, saj se je papež Frančišek odločil, da ostane v Domu sv. Marte, kjer je bil nastanjen najprej kot kardinal elektor. Dom sv. Marte je sicer namenjen gostom, ki obiščejo Vatikan: med drugim so bili tam nastanjeni kardinali, ki so se udeležili konklava.

Po protokolu se po smrti vsakega papeža njegovo stanovanje zapečati, čeprav je res, da so morali tokrat dati pečate tako na sicer prazno papeško stanovanje v Apostolski palači kot tudi v Domu sv. Marte. Papež Leon XIV. trenutno še vedno biva v svojem starem stanovanju v stavbi Kongregacije za nauk vere nedaleč od bazilike svetega Petra. V papeško stanovanje naj bi se vselil v kratkem, dosedanje stanovanje pa bo verjetno pripadlo novemu predstojniku kongregacije za škofe, ki po naših informacijah še ni imenovan.

Do januarja 2023 je ta dikasterij vodil kanadski kardinal Marc Ouellet, nato ga je nasledil dotedanji škof iz perujskega Chicolaya Robert Prevost, ki je 8. maja postal papež.

Že nekatere poteze ob izvolitvi so nakazovale, da bo novi papež spet nekoliko bolj “papeški” in manj “izvenserijski” kot njegov predhodnik Frančišek. Ob prvem nagovoru vernikom takoj po izvolitvi je prišel na balkon bazilike sv. Petra oblečen v poletno rdeče ogrinjalo ter papeško štolo. Papež Benedikt XVI. je ob izvolitvi imel zimsko različico ogrinjala (mocete), podloženo z belim kožuhom. Papež Frančišek pa tega dela oblačila ni uporabil. Papeško rdečo štolo je denimo uporabil šele, ko je podelil svoj prvi apostolski blagoslov, nato jo je snel.

Za nekatere bo sicer papeževa odločitev rahlo razočaranje, za tiste, ki so bolj vajeni tradicionalnega sloga, pa razveseljivo. Vendar je papež Leon XIV. kot redovnik vajen skromnega življenja, zato verjetno ne bo ravno deležen velikega razkošja, čeprav papeška rezidenca v Apostolski palači deluje precej razkošno, vsaj po velikosti.