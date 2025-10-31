Opazite kakšno razliko med Vučićem in Golobom?

Piše: C. R.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred sobotno obletnico nesreče v Novem Sadu, v kateri je v zrušenju nadstreška na železniški postaji umrlo 16 ljudi, danes v nagovoru državljanom izrazil željo, da bi dan minil mirno. Protestnike je pozval k dialogu in dejal, da bi morala biti obletnica dan, ki združuje, in ne dan, ki razdira.

Na tisoče študentov in njihovih podpornikov se pred sobotnim množičnim spominskih shodom ob prvi obletnici tragedije zgrinja v Novi Sad, številni prihajajo s kolesi, pa tudi peš.

Srbske železnice so danes sporočile, da začasno ustavljajo potniški promet zaradi domnevnih poročil o bombah, postavljenih na železniško infrastrukturo. Državno podjetje, ki upravlja avtoceste, pa je napovedalo dela na odsekih proti Novemu Sadu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pred obletnico je Vučić danes v nagovoru dejal, da sovraštvo, ki vre v družbi, ne prinaša nič dobrega, v zadnjem letu pa da so vsi delali napake, vključno z njim, za kar se je opravičil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

“Šok zaradi tega dogodka je pri mnogih ljudeh povzročil nezaslišano jezo, obrekovanje, kršenje pravil, nasilje nad drugimi in tujo lastnino, poskus uničiti nit naše družbe in temeljne vrednote, ki nas povezujejo kot narod. Tako kot so nekateri pokazali jezo, sem v nekaterih trenutkih tudi sam izrekel nekaj stvari, ki jih obžalujem, o študentih, protestnikih in drugih ljudeh, s katerimi se nisem strinjal. Za to se opravičujem,” je dejal. Kot je dejal, si želi, da bi sobota minila “z več tišine kot kričanja, z več razmisleka kot grajanja, z jasnejšim pogledom nase kot na druge”.

No, precej kilavo, pa tudi zelo podobno početju slovenskega premierja Roberta Goloba ob novomeških dogodkih.