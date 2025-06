Odgovor iranskih mul na vzpenjanje leva; Putin se ponuja za mirovnega posrednika

Piše: Spletni časopis

S točo balističnih in drugih raket, ki so jih je izstrelil na urbane centre, je režim iranskih mul ponoči odgovoril na izraelske napade, s katerimi jim je ta eliminiral najpomembnejše generale, lep del protizračne obrambe, pa tudi del nuklearnih in drugih vojaških kapacitet Irana.

Ko so na Izrael ponoči v več valovih deževale balistične in druge rakete, so se nadaljevala izraelska bombardiranja in raketiranja ciljev v Iranu. Kot že v Ukrajini se je pokazalo, da je veliko število balističnih raket, ki potujejo z veliko hitrostjo, težko sestreliti. Posledica so razdejanja in žrtve med civilisti, ki smo jim zadnja leta priča v Ukrajini, sinoči pa v Izraelu. Izraelske oblasti poročajo o smrti ene ženske in več deset ranjenih, pa tudi veliki škodi, ko gre za civilna naselja. Uradne številke se praviloma sčasoma povečajo.

Lažje kot balistične rakete (puščice) je uničiti sisteme, ki jih izstreljujejo (lokostrelce), čemur smo bili tudi priča sinoči. Ko so iranske rakete letele nad Izrael, so izraelski lovci uničevali izstrelišča teh raket v Iranu. Nadaljevali pa so tudi uničevanje objektov, ki v Iranu služijo za sestavo nuklearnega orožja. Nevarnost, da bi Iran izdelal jedrske bombe in z njimi poskusil uničiti Izrael, kar je cilj te države, ki jo vodijo verski skrajneži, je bila razlog za napad Izraela včeraj.

Da bo noč v Izraelu težka, ni bilo presenečenje. Prebivalci v Izraelu so jo večji del preživeli v zakloniščih, bolnišnice in zdravstveni sistem pa so bile na veliko število ranjenih pripravljeni že prej. Točnih podatkov, koliko raket je priletelo nad državo in koliko so jih Izraelci z zavezniki uspeli prestreči, še ni. Pa tudi točni podatki o številu ranjenih in mrtvih še niso jasni.

Izrael je napad na Iran poimenoval vzpon leva in s tem spomnil na zastavo Irana, ko ga še niso vodili verski skrajneži. Prebivalstvo Irana je, naj se uprejo, po začetku spopadov pozval izraelski premier Benjamin Netanjahu. Iz Irana so odgovorili s posnetki demonstracij ljudi, ki zahtevajo maščevanje in o slavjih, ko so rakete poletele proti Izraelu.

Poteka, kot v vedno v vojnah, obsežen obveščevalni spopad. Iranski mediji so poročali, da so sestrelili dva F-35 in še kup drugih letal, zajeli bi naj tudi pilotko. Sestrelitev letal so Izraelci zanikali. Podobno so Iranci razširili vesti, da bi naj ubili poveljnika izraelske mornarice in o velikanskem številu mrtvih in ranjenih v Izraelu. Cilj je najbrž zmanjšati posledice hude sramote, ki se jim je zgodila z uspešnimi napadi Izraela v domači javnosti. Da Izrael s kakšnimi dvesto letali skoraj neovirano bombardira in uničuje cilje po Iranu, je bilo veliko presenečene tudi, ker ima Iran najnovejše ruske protiletalske sisteme, ki pa očitno niso zelo učinkoviti proti najnovejšim ameriškim letalom ali pa so jih Izraelci na različne načine onemogočili takoj na začetku napadov. Podobno je bilo presenečenje tudi, da so Izraelci že v prvih napadih obglavili vrh iranske vojske in obveščevalne službe. Pri tem ni šlo le za propagando, ker so v Iranu že imenovali nove poveljnike.

Na dogajanje se je na precej nenavaden način odzvala Rusija, ki je obsodila po njihovi oceni neizzvan napad Izraela nad Iran. Rusija je sama na tak enak način napadla Ukrajino. In jo še vedno napada. Putin pa je pozval Izrael, da uporabi diplomacijo in ne bomb, čeprav Putin sam slovi po natančno obratnem pristopu in odločnem zavračanju miru, čeprav je izgubil že milijon vojakov. Takšno je število mrtvih, ranjenih ali zajetih ruskih vojakov v Ukrajini po ocenah ukrajinskega ministrstva za obrambo, pa tudi tujih obveščevalnih služb. Denimo, Britanske.