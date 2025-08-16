Očitno že znanih več podrobnostih o srečanju na Aljaski: Melanija naj bi moža postavila na realna tla glede Putina

Piše: Spletni časopis

Pismo Melanije Trump, ki govori tudi o ruskih ugrabitvah ukrajinskih otrok, je Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski osebno predal Donald Trump.

Točne vsebine pisma svetovne agencije niso predstavile, omenjalo pa bi naj ugrabitve otrok ruskih okupatorjev. Rusi so brez soglasja staršev ali skrbnikov odpeljali več deset tisoč ukrajinskih otrok v Rusijo ali jih zadržujejo na okupiranih ozemljih.

Ugrabljanje otrok je vojni zločin, ki sodi med genocidna ravnanja. Rusija in Ukrajina, podobno kot Evropa, imata velike težave z upadanjem populacije zaradi premalo otrok.

Rusija očitke zavrača in trdi, da le “ščiti ranljive otroke”.

Z vojaškim napadom na Ukrajino je Rusija sprožila tudi obsežne selitve tako znotraj Ukrajine, pa tudi iz Ukrajine v druge države EU in tudi v ZDA.

Iz tri ure pogovorov med Trumpov in Putinov ni bilo zaznati, da bi se pogovarjali o vračanju beguncev in poplačilu povzročene škode, ko so morale druge države pomagati, tudi naša država. Zdi se, da nič konkretnega ni bilo dogovorjeno, razen tega, da se bodo pogovori nadaljevali, da bi dosegli mirovni sporazum.

Ideje o takojšnjem premierju je Moskva zavrnila.

Melanija Trump bi naj imela zadnje mesece pomembno vlogo, da je Trump nekoliko zaostril stališča do Rusije. Trump je to opisal s tem, da je, ko je prišel domov, soprogi povedal, da je govoril s Putinom, pogovor je bil čudovit, problemi bodo rešeni, je ocenil.

Soproga pa mu je odgovorila: “O res? Ravno je spet bombardiral mesta v Ukrajini.” Tudi dom za ostarele, je opozorila..

Zaradi tega je Trump napovedal dodatno vojaško pomoč Ukrajini in carine za Rusijo in države, ki kupujejo nafto od Rusije, ki pa jih dejansko (še) ni uveljavil.