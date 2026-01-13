Ocene pravijo, da je Iran ubil okoli 2000 ljudi, režim pa trdi, da so protesti »pod nadzorom«

Piše: Bogdan Sajovic

Po svetovnem spletu krožijo videoposnetki nasilnega odgovora iranskega režima na množične proteste, ki trajajo že dobra dva tedna.

Režimske sile hladnokrvno streljajo neoborožene protestnike po teheranskih soseskah. Trupla so puščena na ulicah, saj so mrtvašnice prepolne. Upor se je sicer razširil na več kot 100 mest in niti ta raven brutalnosti ga ne ustavi. Režim na drugi strani pa se pripravlja na javne usmrtitve, po predvidevanjih že v naslednjih 48 urah. Prijeli so namreč okoli 10 tisoč protestnikov in vsem tem zdaj grozi smrtna kazen.

Iranski zunanji minister Abbas Aragči je v ponedeljek trdil, da je upor proti njegovemu brutalnemu režimu »zdaj pod popolnim nadzorom«, potem ko so varnostne sile ubile stotine ali celo tisoče civilistov.

Število mrtvih je zelo visoko in hitro narašča, vendar natančna številka ni znana zaradi popolne blokade interneta in telefonskih povezav, kar močno otežuje neodvisno preverjanje.

Iran Human Rights (IHR) baziran na Norveškem ocenjuje, da je bilo umorjenih najmanj 648 protestnikov, čeprav nekateri viri omenjajo možnost več tisoč.

HRANA (Human Rights Activists News Agency ), ki je bazirana v ZDA navaja od 570 do 650 mrtvih (večinoma protestniki, deloma varnostne sile) ter več kot 10.600 aretiranih.

Nekateri mediji in opozicijski viri (Iran International, Time) pa poročajo o več kot 2.000 ubitih samo v nekaj dneh januarja 2026 ali celo ocenjujejo do 6.000 mrtvih.

Iranske oblasti uradno ne objavljajo celotnega števila žrtev med protestniki, temveč govorijo o le o »mučenikih« med varnostnimi silami ter navajajo različne številke od 40 do 130 mrtvih.

Ocene žrtev se razlikujejo tudi zato, ker gre veliko trupel neposredno v mrtvašnice, ne v bolnišnice in tako niso zabeleženi v uradnih evidencah.

Protesti ki so se začeli konec decembra 2025 zaradi hude gospodarske krize (propad riala, hiperinflacija, pomanjkanje osnovnih dobrin), zajemajo vse province, parole protestnikov so zelo radikalne (Smrt diktatorju, Življenje za Iran in ne za Gazo/Libanon, izražajo tudi podporo Reza Pahlaviju).

Režim je odgovoril z uporabo ostrega streliva in množičnim streljanjem v množice. Število žrtev se kopiči.

Izpad komunikacij je mednarodnim opazovalcem otežil spremljanje nasilja, vendar je v javnost pricurljalo nekaj videoposnetkov, nekateri od njih prikazujejo veliko število trupel in vreč za trupla. Iranski zdravniki, ki lahko komunicirajo z zunanjim svetom, so povedali, da so bile bolnišnice v več mestih preobremenjene z žrtvami.

Iranski državni mediji so poročali o veliko večjem številu žrtev med varnostniki kot katera koli zunanja ocena, saj trdijo, da je bilo ubitih najmanj 121 policistov, medtem ko o številu žrtev med protestniki niso želeli poročati.

CBS News je poročal o široko razširjenem videoposnetku, ki prikazuje na desetine trupel, zavitih v črne vreče, pred mrtvašnico v južnem mestu Kahrizak. Na videoposnetku je videti žalujoče civiliste, ki preiskujejo trupla in iščejo svoje ljubljene.

