Novo izraelsko veleposlanico že klicali na zagovor, srečanje z njo pa zavrnila Klakočar Zupančičeva

Piše: C. R.

Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je na pogovor poklicalo veleposlanico Izraela v Sloveniji Ruth Koen-Dar in ji preneslo protest glede nevzdržne humanitarne katastrofe v Gazi zaradi omejevanja dostopa nujne humanitarne pomoči. “Slovenija poziva Izrael, da takoj konča pobijanje in stradanje civilistov,” so še zapisali na omrežju X.