Nova sramota Goloba in Pirc Musarjeve: ZDA uvedle sankcije proti posebni poročevalki ZN za Palestino, ki je ta teden posebna gostja Slovenije

Piše: G. B.

Nov dan, nova zunanjepolitična sramota za Slovenijo. Njena oblast k nam v goste vabi ljudi z vprašljivim slovesom.

ZDA so namreč uvedle sankcije proti posebni poročevalki ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanese , ki se trenutno mudi na obisku v Sloveniji, je danes sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio . Kot razlog je navedel spodbujanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) k ukrepanju proti ZDA in Izraelu.

“Danes uvajam sankcije proti posebni poročevalki ZN za človekove pravice Francesci Albanese zaradi njenih nezakonitih in sramotnih prizadevanj, da bi spodbudila ICC k ukrepanju proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in vodstvenim delavcem,” je na družbenem omrežju X zapisal Rubio. Po njegovih besedah je “kampanja politične in gospodarske vojne” posebne poročevalke proti ZDA in Izraelu. “Vedno bomo podpirali naše partnerje v njihovi pravici do samoobrambe,” je zagotovil. Napovedal je še, da bodo še naprej sprejemali vse ukrepe, ki se jim bodo zdeli potrebni, v odgovor na zlorabo prava in z namenom zaščite suverenosti ZDA in njenih zaveznikov.

V izjavi, objavljeni na spletni strani State Departmenta, je Rubio poudaril, da niti ZDA niti Izrael nista podpisnici rimskega statuta. Iz preteklih odločitev ICC je sicer jasno, da to ni ovira v preganjanju morebitnih zločinov držav, ki niso članice sodišča, na ozemljih držav, ki to so. Albanese je ob tem obtožil antisemitizma in odkrite podpore terorizmu.

Kot posebna poročevalka ZN je Albanese zadolžena za poročanje o stanju spoštovanja človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, kar vključuje tako Gazo kot Zahodni breg z vzhodnim Jeruzalemom. “Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela in ZDA,” navaja STA.

Francesca Albanese se trenutno mudi na večdnevnem obisku v Sloveniji. Na današnjem srečanju s premierjem Robertom Golobom se je državi zahvalila za njeno držo in iskrena stališča. Italijansko pravnico je v okviru obiska med drugim sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. V času objave Rubia je sodelovala v javni razpravi v Slovenski filharmoniji, s poudarkom na vlogi tujih podjetij, tudi tistih iz ZDA, v “ekonomiji genocida”.