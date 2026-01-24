Nova nacionalna obrambna strategija ZDA

Piše: Sara Kovač (nova24tv.si)

Ameriško ministrstvo za obrambo je objavilo novo Nacionalno obrambno strategijo (NDS), ki predstavlja pomemben premik v ameriškem vojaškem in strateškem pristopu do globalnih groženj in vlog ZDA v svetu. Dokument odraža spremembo prioritete v primerjavi s preteklimi strateškimi usmeritvami in kaže na večplastno reorganizacijo ameriške obrambne politike.

V ospredje nove strategije je postavljena obramba ameriškega ozemlja in zaprte hemisfere kot najvišja naloga. Pentagon poudarja, da bo največji del svojih zmogljivosti usmeril k zaščiti lastnih meja, zlasti pred grožnjami, ki bi neposredno ogrozile varnost ZDA. To vključuje tudi varovanje ključnih strateških točk, kot sta Panamski prekop in Grenlandija, ki imata ključno vlogo v geopolitičnih in logističnih izzivih v zahodni hemisferi.

Glede širše regije Azije in Tihega oceana dokument Kitajsko opredeljuje kot ustaljeno silo v indo-pacifiški regiji, ki jo je treba le odvračati od prevlade nad ZDA ali njenimi zavezniki. Cilj ni prevlada nad Kitajsko, sprememba režima ali boj za obstanek, ker si Donald Trump prizadeva za stabilen mir, pošteno trgovino in spoštljive odnose s Pekingom, navaja dokument.

Hkrati strategija priznava, da so članice Nata danes bistveno močnejše pri soočanju s tradicionalnimi grožnjami, kot je Rusija. Pentagon navaja, da bo Rusija stalna, a obvladljiva grožnja članicam zveze, in pričakuje, da bodo evropske države prevzele glavno odgovornost za svojo konvencionalno obrambo. Vloga ZDA naj bi se v tem kontekstu omejila na kritično podporo in usklajevanje.

Ena od ključnih novosti je poziv zaveznikom, da prevzamejo več odgovornosti za lastno varnostno in obrambno pripravo. V strategiji je moč brati, da naj bi NATO članice same nosile glavno vlogo pri obrambi Evrope, medtem ko ZDA ostajajo ključni, a bolj omejeni partner. Podobno naj bi tudi v azijsko-pacifiški regiji prevzeli lokalni partnerji večje breme pri odvračanju potencialnih sevalnih groženj.

Ukrajina kot evropska odgovornost

Strategija posebej izpostavlja, da vodilno vlogo pri obrambi Ukrajine prevzemajo same evropske države. Pentagon poudarja, da gre za odgovornost Evrope, kar pomeni, da naj bi Moskvin poseg ali vojašna agresija proti Ukrajini ostala v sferi evropskih varnostnih mehanizmov z ameriško podporo, vendar ne kot primarno ameriško operacijo.

Istočasne grožnje: Iran in Arktika

Poleg kitajske in ruske problematike dokument opozarja tudi na iranski režim, ki naj bi širil svoje zmogljivosti ter potencialno ponovno zasledoval jedrsko orožje, s čimer ogroža stabilnost v Bližnjem vzhodu in tudi interese ZDA in Izraela.

Arktika, vključno z Grenlandijo, se prav tako pojavlja kot geopolitično in strateško ključno območje, saj lahko igra pomembno vlogo pri nadzoru nad severnimi prehodi in raketno obrambo v primeru večjih konfliktov.