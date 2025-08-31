Piše: Vančo K. Tegov

Vzdušje med ruskimi silami na območju postaja vse bolj napeto. Rusi so dezorientirani. Ruske sile, ki so nameščene v začasno okupiranem delu Hersonske regije, so se med seboj spopadle s streljanjem, v katerem je bilo ubitih 21 vojakov in 17 ranjenih. O incidentu je poročalo protirusko odporniško gibanje ATESH, ki deluje na začasno okupiranih ukrajinskih ozemeljih.

Spopad se je zgodil 19. avgusta med 127. izvidniško brigado Rusije in 24. motoriziranim strelskim polkom. Po navedbah virov iz ATEŠ-a, so vojaki 24. polka odprli ogenj na položaje 127. brigade.

V prepričanju, da jih napada ukrajinska jurišna skupina, je brigada opozorila rezervno enoto, kar je privedlo do kaotičnega streljanja.

Izmenjava ognja je povzročila znatne žrtve, saj je bilo ubitih 21 ruskih vojakov in ranjenih 17 drugih. Po incidentu so ruske enote začele notranje preglede, poostrile nadzorne ukrepe in izvedle zaslišanja osebja.

Po poročanju ATESH-a postaja vzdušje znotraj ruskih sil na tem območju vse bolj napeto, med vojaki narašča nezaupanje, med poveljniki pa zaskrbljenost zaradi možnosti nadaljnjih spopadov.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je že prejšnje leto poročala, da so severnokorejske čete pomotoma odprle ogenj na ruske sile v regiji Kursk in ubile osem vojakov iz bataljona Ahmat. Incident so pripisali jezikovni oviri med ruskimi in severnokorejskimi enotami, ki so bile skupaj napotene v napadalne operacije.

Rusom šteti dnevi v Ukrajini

Glede na sveže informacije o tem, da Ukrajina dela razvoju in uporabi orožja s katerim bo dejansko prenesla vojno na ozemlje Rusije in s tem izboljša svoja izhodišča za pogajanja o prekinitvi vojnih operacij in okupacije petine njenega ozemlja, je jasno, da je morala ali bolje rečeno demoralizacija v ruski vojski dosegla novo dno ter da je to točka preloma ter da so šteti dnevi Rusom in njihovim poskusom onemogočanja delovanja ukrajinske države na njenem ozemlju v mejah, ki so mednarodno priznane.