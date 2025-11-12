Nina Kojima: “Ker sem kot novinarka strmela, da vam povem resnično zgodbo, sem izven “lige prvakov”. A smo res brez moralnega kompasa!?”

Piše: Celjski glasnik

Nekdanja dopisnica RTVS iz Velike Britanije Nina Kojima je šolski primer, kaj se zgodi, če se politika vmeša v očiščenje nacionalnega medija (to je naredila vlada Roberta Goloba) in če ljudem skušaš prikazati resnična dejstva.

Na drugi strani pa imamo Vlasto Jeseničnik, ki prikazuje kaj pomeni, če si lojalen oblasti in iz države, s katero simpatizira trenutna oblast, poročaš, kot želijo oblastniki.

Kaj? Moja nekdanja kolegica je, kot kaže, čez noč postala diplomatka – in to na veleposlaništvu v državi, proti kateri so zaradi vojnih zločinov, vojaške agresije in spopada z zahodno demokracijo uvedene sankcije, ki jih mora tudi naša država, kot članica Evropske unije,… — Dr Nina Kojima (@NinaKojimaUK) November 7, 2025

Kljub temu, da želijo osrednji mediji prikriti nenazadnje tudi ravnanje Tanje Fajon, ne gre spregledati dejstva, kako je zunanja ministrica v poskrbela za nekdanjo novinarsko kolegico Vlasto Jeseničnik. Ta je namreč dobila zaposlitev na veleposlaništvu in to tudi zaradi tega, ker naj bi njen mož imel podjetje v Moskvi. Ob tem ravnanju se je oglasila ravno Nina Kojima, ki zunanjo ministrico sprašuje, če je pripravljena to svoje ravnanje pojasnjevati tudi pred sodiščem.

Hkrati pa državljanke in državljane sprašuje, če so res pripravljeni, da trenutna oblast uniči popolnoma vse, še tisti kanček ugleda, ki smo ga imeli v svetu. Na drugi strani imamo pa vrhunske diplomate, ki zaradi takšnih ravnanj politike ne morejo opravljati svojega dela.

“Zakaj to pišem? Ker mi je bila odvzeta služba na @rtvslo? Nihče mi ni ponudil diplomatske odprave na veleposlaništvu v Londonu. Ah, se opravičujem – Združeno kraljestvo vendarle ni skorumpirana država. Moj mož je »revček«, ki dela za japonsko banko, jaz pa sem kot novinarka vedno stremela k temu, da vam povem resnično zgodbo – in da to storim z odgovornostjo, spoštovanjem in zavedanjem, zakaj in kako. Sem izven lige “ prvakov”. A smo res brez moralnega kompasa?!” Je svoje razmišljanje zaključila Nina Kojima.