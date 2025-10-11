Grozljive podrobnosti: Iris Stalzer je že dan, preden jo je skoraj ubila njena migrantska posvojenka, iskala pomoč na policiji

Piše: C. R.

Šokantne nove informacije o nemški levičarski županji, ki jo je njena 17- letna migrantska posvojenka pred nekaj dnevi skoraj ubila z nožem. Posvojena hči je Stalzerjevo mučila več ur in ji zažgala lase, vendar je niso zaprli, ker je bil napad opredeljen kot telesna poškodba in ne kot poskus umora.

Brutalen poskus umora Iris Stalzer, socialdemokratske županje Herdecka, je povzročil mednarodno ogorčenje. Zapleti postajajo vse bolj absurdni.

Po policijski razlagi dogodkov je bila županja odpeljana v klet in več ur zlorabljena. Med drugim naj bi hči poskušala zažgati njene lase. Prav tako naj bi uporabila dva kuhinjska noža in jo 13-krat zabodla. Županjo so prepeljeli v bolnišnico v bolnišnico in je bila v prvih urah po napadu v smrtni nevarnosti.

Posvojenka je Stalzerjevo torej dolgo mučila v kleti njihovega doma – nato pa poskušala prikriti dokaze. Kljub temu tožilec za posvojenko ni zahteval pripora, ampak primer preiskuje kot običajen napad. Tožilec to utemeljuje s tem, da je hči sama poklicala 911, kar naj bi dokazovalo, da ni imela namena ubiti.

Eden od krvavih nožev je bil najden v nahrbtniku 15-letnega prav tako posvojenega migrantskega sina skupaj s krvavimi oblačili njegove sestre. Drugi nož je bil najden v njegovi sobi. Forenzična preiskava je razkrila tudi sledi krvi, ki so bile v hiši očiščene.

Odločitev, da 17-letnice kljub obtožbam o mučenju, zavajanju policije in uničenju dokazov, ni bilo zahtevano, da bi bila posvojenka pridržana v priporu, je v Nemčiji sprožila močne reakcije. Kritiki pravijo, da primer ponazarja dvojna merila v nemškem pravosodnem sistemu, kjer lahko ljudi pošljejo v zapor zaradi tvitov, 17-letniki, ki več ur mučijo nekoga, ga zažgejo in 13 ur zabadajo z nožem, pa so v nekaj urah izpuščeni iz pripora.

GERMAN MAYOR TORTURED IN BASEMENT BY ADOPTED DAUGHTER… NO ARRESTS MADE?! She was nearly burned alive with deodorant and a lighter. Stabbed 13 times. Left bleeding in a chair while the crime scene was wiped clean. The official story blamed "several men."

Stalzerjeva že en dan prej na policiji

Na dan je prišla tudi podrobnost, da je socialdemokratska županja Iris Stalzer že dan pred usodnim napadom posvojenke iskala pomoč na policiji, ker se je je bala. Počutila se je ogroženo zaradi svoje posvojene hčere in se bala za svoje življenje. Policija pa ni ukrepala.

Še ena šokantana podrobnost je, da je socialistična feministka in antirasistka Iris Stalzer afriško deklico uvozila in jo razkazovala kot znak raznolikosti v oglasu za svojo odvetniško pisarno.

Toda kmalu je vzgoja postala preobremenjujoča in Stalzerjeva poskušala breme prenesti na družbo: o sporih s 17-letnico je poročala mladinskemu socialnemu centru in govorila, da se počuti zapuščena s strani oblasti.

Vir: Nemški mediji / X