Netflix zaradi prebujenosti množično izgublja naročnike

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)
Musk in drugi vplivneži so spodbudili spletno kampanjo odpovedi naročnin na Netflixu. Razlog je načrtna indoktrinacija otrok. Multinacionalka je posledično izgubila že 15,1 milijarde dolarjev tržne vrednosti.
Podjetnik Elon Musk je v preteklosti javno priznal bolečino zaradi sina Xavierja (Vivian), ki ga je trajno pohabila “woke” ideologija. Dal si je namreč “spremeniti spol”. Zaradi travmatične osebne izkušnje se dobro zaveda nevarnosti prebujenstva, zlasti pohabljanja spola (spolovil).
Netflix ob 15,1 milijarde
To perverznost se preko medijev vsiljuje že otrokom. Zadnje čase je Musk zato večkrat pozval k odpovedi naročnine na spletno platformo za filme, serije in dokumentarce – Netflix. Multinacionalka je posledično že izgubila 15,1 milijarde dolarjev tržne vrednosti.
Uporabniki so v znak protesta začeli množično zapuščati platformo. Netflix seksualizira otroke, saj jim ponuja eksplicitno spolne vsebine, zadeve pa perverzno prikazuje kot zabavne vsebine. Gre za indoktrinacijo, ne pa zabavo. Posebej gre izpostaviti promocijo t. i. transseksualnosti.
Prav tako v risankah ne gre brez promoviranja homoseksualnosti. Konkreten primer tega lahko vidite spodaj. Gre za insert iz otroške risanke na Netflixu z naslovom “Jurassic World: Camp Cretaceous”.
100-ostotna podpora Demokratom
Multimilijarder je še izpostavil, da gre 100 odstotkov donacij zaposlenih pri Netflixu Demokratski stranki. Tudi več drugih znanih komentatorjev je pozvalo k odpovedi naročnine, na primer Benny Johnson.