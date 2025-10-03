Netflix zaradi prebujenosti množično izgublja naročnike

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)

Musk in drugi vplivneži so spodbudili spletno kampanjo odpovedi naročnin na Netflixu. Razlog je načrtna indoktrinacija otrok. Multinacionalka je posledično izgubila že 15,1 milijarde dolarjev tržne vrednosti.

Podjetnik Elon Musk je v preteklosti javno priznal bolečino zaradi sina Xavierja (Vivian), ki ga je trajno pohabila “woke” ideologija. Dal si je namreč “spremeniti spol”. Zaradi travmatične osebne izkušnje se dobro zaveda nevarnosti prebujenstva, zlasti pohabljanja spola (spolovil).

To perverznost se preko medijev vsiljuje že otrokom. Zadnje čase je Musk zato večkrat pozval k odpovedi naročnine na spletno platformo za filme, serije in dokumentarce – Netflix. Multinacionalka je posledično že izgubila 15,1 milijarde dolarjev tržne vrednosti.