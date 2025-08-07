Netanjahu bi zasedel Gazo in jo sčasoma predal arabskim silam

Izrael namerava prevzeti nadzor nad celotno Gazo, a je ne želi obdržati, je pred današnjim zasedanjem varnostnega kabineta, na katerem bodo razpravljali o razširitvi operacij v Gazi, izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da želijo na koncu Gazo predati arabskim silam, ki bi z njo ustrezno upravljale. Srečanje kabineta že poteka.

“To nameravamo storiti,” je Netanjahu dejal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, ko so ga vprašali, ali bo Izrael prevzel nadzor nad celotno enklavo. “Ne želimo je obdržati. Želimo imeti varnostni obroč. Ne želimo je upravljati,” je pojasnil.

“Želimo jo predati arabskim silam, ki jo bodo ustrezno upravljale, ne da bi nas ogrožale, in zagotovile prebivalcem Gaze dobro življenje. S Hamasom to ni mogoče,” je še dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski mediji so že pred dnevi poročali, da naj bi si premier prizadeval za popolno zavzetje enklave. Danes pa so še poročali, da bi izraelska vojska za prevzem popolnega nadzora nad Gazo potrebovala okoli šest mesecev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Morebitni načrt o zavzetju Gaze bo sicer moral potrditi varnostni kabinet, ki se sestaja danes.

Načelnik generalštaba izraelske vojska Ejal Zamir naj bi po poročanju izraelskih medijev na torkovem sestanku z Netanjahujem nasprotoval popolnemu zavzetju Gaze. Med drugim naj bi takšno okupacijo označil za past in dodal, da bi ogrozila tako vojake kot zajete talce.

V odzivu na poročanja medijev je obrambni minister Izrael Kac izjavil, da ima Zamir pravico izražati svoje mnenje, a da bo vojska na koncu morala izvršiti vse odločitve vlade glede Gaze. Zamir pa je danes obljubil, da bo še naprej brez strahu izražal stališče vojske, poroča AFP.

“Ne ukvarjamo se s teorijo – ukvarjamo se z vprašanji življenja in smrti, z obrambo države, in to počnemo, medtem ko gledamo neposredno v oči našim vojakom in državljanom. Še naprej bomo delovali odgovorno, integritetno in odločno – z mislijo le na dobro države in njeno varnost,” je dodal.