Nenadoma umrl ameriški republikanski senator Lindsey Graham

Piše: C. R., STA

V starosti 71 let je v soboto po kratki nenadni bolezni umrl ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev, v Evropi so spomnili na njegovo podporo Ukrajini.

“V soboto zvečer je po kratki, nenadni bolezni umrl senator Graham. Njegova družina se zahvaljuje za molitve v tem trenutku in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem zelo težkem času,” je sporočil njegov urad.

Chay Bowes on X: “This might be the last video of Lindsey Graham before he passed away “I’m going to go check with Mitch McConnell right now.” https://t.co/qqhA4gozyc” / X

“Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, ki sem jih poznal, je mrtev. Vedno je delal in bil je pravi ameriški patriot. Lindseyja bomo pogrešali!!! PODROBNOSTI SLEDIJO. Tako žalostno,” je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Pred vstopom v politiko je bil vojaški odvetnik, še kot kongresnik je bil vojaški rezervist. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež. Vse projekcije so kazale na gladko Grahamovo zmago. Demokrati sicer niso v Južni Karolini zmagali v tekmi za ameriški senat že od leta 1998.

Senator iz Južne Karoline je bil sprva Trumpov kritik, nato je postal njegov zaveznik, čeprav sta se pri nekaterih vprašanjih, zlasti v zunanji politiki občasno razhajala. Graham je bil znan kot jastreb na področju obrambne in zunanje politike ZDA.

Za BBC je leta 2023 dejal: “Obstaja temna stran Donalda Trumpa (…) in bil je zelo dober predsednik. Ampak z njim sem, ker sem videl, kaj je naredil.” Pri tem je omenil Trumpovo ukrepanje na južni meji, smrt iranskega generala Kasema Solejmanija ter imenovanje konservativnih sodnikov.

Vodil je tudi senatni proračunski odbor.

Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Bil je odločen podpornik Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. Zelenski je ob njegovi smrti zapisal, da je bil senator resničen borec za svobodo, ZDA in svet pa sta izgubila odločnega voditelja.

Prav tako je bil odločen podpornik Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zapisal, da so izgubili enega najboljših prijateljev.

Ob smrti ameriškega senatorja sta se oglasila tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte in predsednica Evropske komisje Ursula von der Leyen.

“Bil je odločen zagovornik Amerike, ki je globoko verjel v Nato in si je dejavno prizadeval za končanje ruske vojne v Ukrajini,” je zapisal Rutte.

Von der Leyen pa ga je označila za odločnega in neustrašnega voditelja, ki si je do konca prizadeval za podporo Ukrajini.

Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je na omrežju X zapisal, da je globoko užaloščen ob Grahamovi smrti. Spomnil se je njegovega obiska v Sloveniji leta 2023 ter ga označil za odločnega zagovornika transatlantskega zavezništva in prijatelja Slovenije.

Da bi imel pred smrtjo kakšne zdravstvene težave, ni bilo znano. 71 let je dopolnil prejšnji četrtek, za danes pa je imel načrtovan televizijski intervju. Ameriški mediji sicer poročajo, da so reševalci v soboto posredovali na njegovem naslovu v Washingtonu zaradi srčnega zastoja.

Nenadna smrt senatorja Grahama pa je tudi že sprožila na spletu špekulacije in teorije zarote.

Trump Girl 🇺🇲🦅🇺🇲 on X: “Lindsey Graham was in perfect health. He was golfing yesterday. Suddenly, on the first night he’s been home alone in more than three years, he has a heart attack and dies. It’s more than suspicious, especially since he was the chair of the committee that defunded the Clinton https://t.co/UJuTzH3uf0” / X