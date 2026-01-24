Nemci vse bolj zaskrbljeni zaradi velike demografske zamenjave in pomanjkanja svobode govora

Piše: A. S.

Po najnovejši raziskavi javnega mnenja, ki jo povzema portal Remix News, polovica Nemcev ocenjuje, da so migracije trenutno največji problem v državi. Po podatkih ankete inštituta INSA se s trditvijo, da migracije predstavljajo osrednjo težavo, strinja 50 % vprašanih, medtem ko jih 38 % tega ne podpira. Rezultati kažejo razmeroma široko zaskrbljenost glede migracijske politike, ki se razteza tudi izven tradicionalnih političnih delitev.

Razčlenjeni podatki po političnih preferencah kažejo, da kar 83 % volivcev stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) migracije vidi kot največjo težavo, vendar so visoke številke podpore temu stališču prisotne tudi pri volivcih stranke BSW (58 %) in približno polovici volivcev konservativne CDU. Na levi sredini je delež nižji, pri čemer le okoli 36 % volivcev SPD in približno četrtina volivcev Zelenih ali Levice navaja migracije kot svojo glavna skrb, a tudi ti deleži niso zanemarljivi.

Rezultati ankete kažejo, da je zanimanje za vprašanje migracij prešlo v širšo družbeno razpravo. Večina anketiranih prav tako podpira moratorij na priseljevanje in množične deportacije ter meni, da je v državo prišlo preveč legalnih migrantov — stališča, ki so jih v sorodni anketi potrdili tudi drugi javnomnenjski podatki. Kljub temu je nemška vlada v letu 2025 sprejela skoraj 400.000 migrantov iz držav zunaj EU, kar odraža napetost med javnim mnenjem in uradno politiko.

Poleg vprašanja migracij anketa kaže na obsežni gospodarski pesimizem. 65 % vprašanih meni, da se nemško gospodarstvo trenutno občutno slabša, pri čemer ta prepričanja presegajo politične razlike, saj jih delijo tudi volivci levih strank. Samo 21 % anketiranih se s tem ne strinja.

Raziskava je med vprašanimi preverila tudi dojemanje svobode izražanja v Nemčiji. Večina, 56 % državljanov, izraža zaskrbljenost, da je svoboda govora ogrožena, pri čemer je skrb močnejša na vzhodu države (63 %) kot na zahodu (54 %). Tudi tu obstajajo razlike med političnimi skupinami – podporniki AfD in BSW so bolj zaskrbljeni glede omejevanja svobode govora kot privrženci Zelenih ali FDP.

Raziskava je obravnavala tudi politične preference. Po rezultatih ankete AfD trenutno vodi z 26 % podporo, nekoliko pred CDU/CSU s 25 %, medtem ko imata SPD in Zeleni 14 % oziroma 12 %. Levica je pri približno 10,5 %, pri čemer AfD izstopa z najvišjim deležem tako imenovanih “zanesljivih” volivcev.