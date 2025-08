Nataša Pirc Musar, Robert Golob in Tanja Fajon, kaj pa lačni otroci v Jemnu, ki umirajo in trpijo zaradi Hamasovih zaveznikov?

Piše: Gašper Blažič

Skoraj vsakodnevno nas mainstream mediji bombardirajo z novicami – pravzaprav polresnicami – iz Gaze, kjer naj bi Izrael namerno uničeval palestinsko prebivalstvo. Tudi s stradanjem in hudim trpljenjem otrok, ki naj bi jim Izrael preprečeval dostop do humanitarne pomoči.

No, vsaj tako nas preko teh medijev prepričujeta OZN, TV Al Jazeera ter seveda Hamas, ki stoji za tovrstno propagando. Čeprav številne informacije in posnetki kažejo drugačno resnico o tem, kdo trpinči prebivalce Gaze. Ob tem pa vrhovni predstavniki naše oblasti “rešujejo svet” z nesmiselnimi in škodljivimi potezami, od ukrepov proti Izraelu do idealov, kot je “rešitev dveh držav”.

Ob tem pa v medijih skoraj ničesar ne zasledimo o izjemno hudi lakoti v Jemnu. Tam zaradi državljanske vojne za lakoto trpi 2,3 milijona otrok, mlajših od pet let, kar je več kot vseh prebivalcev Slovenije. Ker je dostop humanitarne pomoči minimalen, cene hrane pa gromozansko visoke, več sto tisoč otrokom grozi mučna smrt v roku manj kot tednu dni. Organizacija “Save the children” že dolga leta opozarja na katastrofalne posledice državljanske vojne v tej najrevnejši arabski državi. V te spopade so seveda vpletene tudi sosednje države, zračni napadi na civilne cilje pa so praktično vsakodnevni pojav.

Državljanska vojna se je začela leta 2017, potem ko je nekaj let prej upor prisilil avtoritarnega predsednika države Alija Abdulaha Saleha, da je oblast prepustil svojemu podpredsedniku Abdrabbuhu Mansurju Hadiju. Ob tem so se začeli napadi Al Kaide in podobnih terorističnih skupin na jugu, jemenska vojska pa je večinoma ostala zvesta prejšnjemu predsedniku. Med pomembnimi in vplivnimi militantnimi skupinami so proiranski hutijevci, ki tudi napadajo mednarodno ladjevje. Bojda iz solidarnosti s Palestinci v Gazi. Nedavno so napadli in potopili ladjo Eternity C.

Hutijevci so dejansko glavni povzročitelji hude lakote v Jemnu, saj napadajo infrastrukturo za pridelavo hrane, uvajajo hude davke in carine na ozemljih, ki jih imajo pod nadzorom, prav tako tudi preprečujejo pot humanitarne pomoči do ljudi, ki jo potrebujejo. Podobno se dogaja v Gazi na območjih, ki jih ima pod nadzorom Hamas.

Seveda bomo na vse tri funkcionarje, ki usmerjajo slovensko zunanjo politiko, torej na Natašo Pirc Musar, Roberta Goloba in Tanjo Fajon naslovili novinarsko vprašanje, zakaj se v svojem zavzemanju za mir ne zavzamejo za rešitev jemenske krize, čeprav je Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta OZN. Ali se odgovor skriva v tem, da je Golobova vlada v resnici tihi zaveznik tako Irana kot tudi hutijevcev in Hamasa? Morda je to razlog, zakaj molčijo o Jemnu.