Na Malti začetek sojenja domnevnemu naročniku umora novinarke Caruane Galizie

Piše: C. R., STA

Na Malti se je v sredo vendarle začelo sojenje poslovnežu Yorgenu Fenechu, obtoženemu, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, je sporočil odvetnik družine žrtve. Umor ugledne novinarke pred skoraj devetimi leti je pretresel otoško državo in povzročil politično krizo.

Malteški tajkun Fenech je obtožen, da je naročil umor Caruane Galizie, ugledne javne osebnosti in ostre kritičarke takratne vlade, ki je oktobra 2017 umrla v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma.

Poslovneža z interesi v energetskem in turističnem sektorju so leta 2019 aretirali na njegovi jahti, ko je skušal odpluti z Malte, potem ko so oblasti posredniku v umoru v zameno za razkritje preostalih vpletenih ponudili pomilostitev.

Kot izhaja iz obtožnice, ki jo navaja časnik Times of Malta, je Fenech naročil umor novinarke, ker je bila ta tik pred objavo članka, ki bi omajal ugled njegovega strica.

Poslovnež je bil v sredo ob začetku sojenja navzoč na sodišču v Valletti, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil odvetnik družine žrtve Jason Azzopardi. Začetek sojenja je na družbenih omrežjih potrdil tudi sin novinarke Paul Caruana Galizia.

Njegova mama je v času pred smrtjo poročala o močno razvejani korupciji na Malti in osvetlila povezave med malteškimi poslovnimi ter političnimi elitami. Med drugim je preiskovala sumljive posle Fenecha z državo, povezane z gradnjo plinske elektrarne.

Njena smrt je po svetu sprožila ogorčenje, na Malti tudi proteste. Najmanjšo članico EU je postavila v središče pozornosti zaradi očitnih pomanjkljivosti pri spoštovanju načela pravne države.

Umor je na Malti privedel tudi do politične krize, ki je januarja 2020 s položaja odnesla takratnega premierja Josepha Muscata.

Doslej je bilo v povezavi z umorom novinarke obsojenih pet ljudi. Junija 2025 sta bila Robert Agius in Jamie Vella obsojena na dosmrtno zaporno kazen zaradi dobave bombe, medtem ko zaporne kazni prestajajo še trije moški – brata George in Alfred Degiorgio ter Vince Muscat, ki so umor izvedli.