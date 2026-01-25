Na kurdskih demonstracijah v Belgiji šest ljudi zabodenih

Piše: A. S.

V Antwerpnu v Belgiji je v četrtek zvečer prišlo do napada z nožem med kurdsko demonstracijo, ki se je končala z več ranjenimi. Policija je sporočila, da je bilo šest ljudi zabodenih, od tega sta bila dva v kritičnem stanju.

Demonstracija je potekala okoli Opera Squara, kjer so se ljudje zbrali v podporo Kurdom in proti nasilju v severni Siriji. Protest je bil miren in se je že zaključeval, ko naj bi skupina napadalcev, ki je “skočila med množico”, nenadoma izvlekla nože in začela vsepovprek zabadati udeležence. Demonstracija se je tako sprevrgla v popoln kaos.

Policija je na kraju aretirala štiri osumljence, preiskava zaradi poskusa umora pa je v teku. Preiskujejo tako motiv kot morebitne druge napadalce.

Kurdske skupnosti v Belgiji so dogodek obsodile in pozvale oblasti, naj napad obravnavajo kot usmerjen napad na skupnost, čeprav uradno to še ni potrjeno. Demonstracija, ki je bila načrtovana za naslednji dan, je bila odpovedana iz spoštovanja do žrtev.

