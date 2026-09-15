Sindikatom glede zbiranja podpisov očitno teče voda v grlo

Piše: A. S.

Sindikati in podporniki referenduma napovedovali več kot dovolj podpisov v desetih dneh, po dvajsetih dneh zbrali dobro polovico.

Podpornikom referenduma o interventnem zakonu se zapleta, saj ne dosegajo zadanih ciljev. Čeprav so sindikati napovedovali, da bodo zbrali kar 45.000 podpisov v pičlih desetih dneh, so v dvajsetih dneh zbrali le nekaj več kot 28.000 podpisov. Pri tem se sklicujejo na domnevne težave pri zbiranju, a v resnici se zdi, da jih lastno “volilno telo” pušča na cedilu.

Za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije potrebujejo najmanj 40.000 podpisov, zbrati pa jih morajo do 5. oktobra, torej imajo na voljo še dvajset dni. Kampanjo vodijo pod zavajajočim sloganom “Referendum proti razkroju Slovenije”, kot kaže pa jih na cedilu puščajo ravno tisti deli družbe, na katere sio se najbolj nanašali. Kar 60 odstotkov podpisov je bilo oddanih elektronsko, pri tem pa gre najverjetneje za učitelje in birokrate, medtem ko je odziv med delavci in upokojenci zelo slab. Referendum najbolj podpirajo tisti, ki so ideološko motivirani, da škodujejo sedanji bladi, ne glede na to ali je predlagana zakonodaja dejansko slaba. Če bodo podpise sploh zbrali, jim bo šlo zelo na tesno, zato pa tudi spreminjajo datum vložitve.

Pod vodstvom predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimirja Štruklja in Andreja Zorka, predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je kampanja, vključno z različnimi delavnicami, potekala po vseh regijah, a naj bi kar polovica njihovih funkcionarjev delavnice bojkotirala. Včeraj je tako šest sindikalnih central v Mariboru predstavilo v skoraj praznem Mariboxu predstavilo dosedanje zbiranje podpisov. Dvorana je bila skoraj prazna, saj naj bi bila udeležba vseh vabljenih le 35-odstotna.

Ker nočejo priznati, da jim teče voda v grlo in da jim ljudje vse manj nasedajo sedaj s Štrukljem in Zorkom na čelu sindikati kažejo s prstom na vlado in tarnajo o domnevnih pritiskih. Tako so na novinarski konferenci ob včerajšnjem dogodku v drugem največjem slovenskem mestu zahtevali odgovore, češ da pri zbiranju podpisov prihaja do tehničnih težav. Štrukelj pa je ogorčen, ker se “problematizira delovanje sindikatov” na univerzah in šolah. Z drugimi besedami, moti ga, da je njihov ideološki vdor v učilnice in predavalnice naletel na odpor. Aktivistom in sindikatom je priskočila na pomoč tudi opozicija, ki zahteva sklic nujne seje odbora DZ-ja za notranje zadeve in javno upravo glede domnevnih motenj in nepravilnosti pri oddajanju in zbiranju podpisov prek portala eUprava.

Čeprav so najprej napovedovali, da bodo zbrali več kot zadosti podpisov v prvih desetih dneh, so zbrali dobro polovico v dvajsetih dneh, sedaj pa preusmerjajo pozornost, da bi zakrili dejstvo, da jim vse manj ljudi naseda.