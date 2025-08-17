Levičarski gejevski aktivist vodil pedofilsko mrežo: najmlajša žrtev spolnih zlorab je samo bil pet mesecev star dojenček.

Piše: Andrej Sekulović

Francoski lokalni aktivist LGBT je bil lani aretiran kot vodja pedofilske mreže. Posiljevali, mučili in omamljali so otroke. Mediji šele sedaj poročajo o dogodku. Med žrtvami je tudi deklica z invalidnostjo. Pedofil je bil kandidat skrajno leve stranke na volitvah.

Francosko javnost je letos julija pretresel gnusen primer spolnih zlorab otrok. Na dan so prišle podrobnosti o pedofilskem obroču, katerega glavni akter je 32-letni socialni delavec Pierre-Alain Cottineau, ki je bil zelo dejaven v političnem in družbenem življenju svojega kraja. Ciottineau je namreč znan aktivist za pravice istospolnih in nekdanji član ter kandidat levičarske stranke Nepokorna Francija. Obtožen je, da je bil vodja pedofilske mreže, ki je spolno zlorabljala in posiljevala otroke. Najbolj grozljivo je to, naj bi bili med njimi nekateri stari samo pol leta, najstarejši pa naj bi bili stari pet let. A če se ob tem sprašujemo, kako je mogoče, da obstajajo tako izprijene pošasti v človeški podobi, to še ni vse. Med žrtvami naj bi bili tudi invalidni otroci, svoje žrtve pa so pedofili omamljali s sedativi, da bi jih laže posiljevali in zlorabljali. Čeprav je bil Cottineau aretiran v občini Oudon že 23. septembra 2024 na letališču Nantes‑Atlantique po vrnitvi iz Tunizije, so o tem grozljivem primeru začeli mediji v Franciji in drugje poročati šele letos julija, ko se je preiskava še bolj poglobila.

Predsednik združenja LGBT in kandidat levičarske Nepokorne Francije

Preden so prišli na dan njegovi gnusni zločini in posilstva otrok, je bil Pierre-Alain Cottineau, ki je odkrit homoseksualec, znan predvsem kot ustanovitelj in predsednik združenja LGBT in levičarski aktivist. Leta 2017 je namreč v občini Ancenis ustanovil lokalno organizacijo LGBTI+, imenovano Esprit Arc en ciel (Mavrični duh), ki jo je tudi vodil. Od leta 2022 je organiziral tudi lokalno parado ponosa ter v srednjih šolah vodil kampanje LGBT o »ozaveščanju« glede istospolnosti. Dejaven je bil tudi v drugih lokalnih združenjih in je leta 2021 ustanovil organizacijo, ki naj bi se borila proti družinskemu nasilju in nasilju v šolah. Poleg tega je bil Cottineau član skrajno leve stranke Nepokorna Francija (La France Insoumise – LFI) Jean-Luca Melenchona. Junija 2021 je kot kandidat te stranke kandidiral za deželnega svetnika v kantonu Ancenis-Saint Géréon v francoskem departmaju Loire Atlantique. V svoji predvolilni kampanji se je predstavljal kot zagovornik ljudi proti elitam. Prejel je slabih deset odstotkov glasov, kar pa ni bilo dovolj, da bi se uvrstil v drugi krog. V svoji lokalni skupnosti je bil dejaven tudi na drugih področjih; bil je nekdanji negovalec in reševalec pri Rdečem križu, od konca leta 2023 pa je postal uradno tudi družinski asistent za otroke, stare do šest let, kar je očitno izkoriščal za pedofilske dejavnosti. Ko so bile oktobra 2024 proti njemu razkrite obtožbe spolnega napada in mučenja mladoletne deklice, je bil izključen iz Nepokorne Francije. A razen tega se levica o tem zanjo sramotnem primeru ni preveč oglašala. Še več, kot opozarjata medija Le Figaro in Le Parisien, so osrednji mediji o celotni sprevrženi zadevi raje molčali ali pa so skušali zakrivati to, da gre za levičarskega homoseksualca.

Temačna preteklost in dvojno življenje

Med 7. in 11. julijem letos so mediji le objavili bolj podrobnejši vpogled v strahotne zlorabe in pedofilske dejavnosti mreže, ki jo je vodil Cottineau, a za zdaj še ni znano, kdaj naj bi mu začeli soditi. Podrobnosti preiskave razkrivajo dvojno življenje homoseksualnega aktivista, ki naj bi se bil hkrati zavzemal za pravice otrok, ki jih je sam zlorabljal na najhujše načine, a njegov družbeni ugled se je začel hitro rušiti, ko so med policijsko preiskavo na dan prišle šokantne podrobnosti o njegovi preteklosti. Med drugim se je izkazalo, da je že kot 15-letnik spolno napadel štiriletnega otroka, ki ga je varovala njegova mati, saj se je ukvarjala z varstvom otrok. Slednja je svojega sina prijavila pristojnim službam, a takrat niso sledile kazenske posledice in po prijavi ni bila sprožena preiskava, navaja Le Parisien, zaradi česar je bila zadeva očitno pozabljena. A zaradi tega dogodka je še toliko bolj zaskrbljivo, da je septembra 2024, malo pred aretacijo, Cottineau pridobil dovoljenje za vodenje družinske oskrbe otrok. Se je pa kmalu zatem znašel v preiskavi zaradi videoposnetkov, ki jih je odkrila francoska policija.

Omamljanje, mučenje in spolne zlorabe

Na omenjenih posnetkih naj bi bili policisti odkrili, da je bil Pierre-Alain Cottineau kot negovalec vpleten v zlorabo z elementi mučenja in krutosti 4-letne deklice s hudimi motnjami v razvoju. Tako je bil lani 25. septembra priprt in obtožen posilstva z mučenjem in s krutostjo ter spolnega napada na mladoletno osebo v njegovi oskrbi. Februarja 2025 je prišlo na dan še več strahotno gnusnih in najhujše obsodbe vrednih dejanj; Policijski urad za mladoletnike OFMIN, katerega namen je boj proti zlorabam otrok, je razkril mednarodno pedofilsko mrežo. Njen osrednji akter je bil ravno Cottineau, ki je zlorabe organiziral in snemal v svojem domu. Preiskava je pokazala, da je šlo za sistematične in izjemno hude zlorabe otrok, ki so vključevale mučenje in distribucijo posnetkov prek omenjene mreže. Gre za enega najhujših primerov spolnega nasilja nad otroki v zadnjih letih v Franciji. Nadalje se je pokazalo, da je bilo zlorabljenih vsaj štiri ali šest otrok, starih od šest mesecev do pet let, vključno s pol leta starim dojenčkom. Posnetki so razkrivali, da so bile žrtve omamljene, da se ne bi preveč upirale ali jasno spominjale dogodkov, zlorabe pa so vključevale poleg posilstev in sodomije tudi mučenje in snemanje »surovih« prizorov. Grozljive posnetke je sprevrženec objavljal na skrivnem kanalu na Telegramu, prek katerega je bil tudi v stiku z drugimi pedofili. Pogosto sporočilo na kanalu, ki ga je kasneje citiral preiskovalec, se je glasilo: »Imam otroke na voljo.« V grozljive zlorabe, ki so potekale na mednarodni stopnji, so bili vpleteni vsaj štirje moški, stari med 37 in 53 let, ki so bili konec februarja 2025 aretirani in osumljeni zarote, trgovine z otroki in mednarodne spolne zlorabe.

Mednarodna mreža izprijencev in bolnikov

Ravno mednarodne pedofilske dejavnosti so na koncu privedle do aretacije Cottineauja. Prva naj bi bila namreč odkrila enega od videoposnetkov nizozemska policija na t. i. temnem spletu že septembra 2023. Šlo pa je za posnetek zlorabe deklice s hudo invalidnostjo. Nizozemci so sprožili preiskavo in izročili posnetek francoskemu Uradu za mladoletnike, ki je začel z identifikacijo žrtve prek šol in vrtcev. To pa je na koncu privedlo do aretacije uglednega istospolnega aktivista. Kasneje je bil odkrit tudi posnetek 5-mesečnega dojenčka, ki je bil spolno zlorabljen v domu Cottineaujea. Poleg slednjega so med aretiranimi tudi 37-letni Guillaume iz Francije, ki naj bi bil navzoč pri Cottineauju doma, 38-letni Frederic, prav tako iz Francije, ki ima zgodovino pedofilije in je priznal, da je bil navzoč med omamljanjem otrok; kot je priznal so jim uspavala dajali v jogurte, ter belgijska državljana, 53-letni Alain in 32-letni Kevin. Oba sta sodelovala pri zlorabah v domu Cottineauja. Same zlorabe razkrivajo grozljivo mednarodno mrežo kot tudi velike pomankljivosti postopkov pri odobritvi dovoljenj za delo skrbnika otrok v Franciji. Preiskava za zdaj še poteka, saj OFMIN skuša identificirati druge žrtve in raziskuje druge mednarodne povezave. Nekoč lokalni zvezdi levice in gibanja LGBT pa zaradi spolnih napadov, distribucije otroške pornografije, trgovine z ljudmi in mučenja grozi tudi dosmrtna kazen, čeprav bo vsaka kazen, ki jo lahko izreče sodišče za njegova dejanja, premila. Sojenje naj bi se začelo letos jeseni.

Drugi primeri homoseksualnih zlorab mladoletnikov

Grozljiv primer iz Francije pa še zdaleč ni edini tovrsten primer odprtih homoseksualcev in aktivistov LGBT, ki so se ukvarjali s pedofilijo in zlorabljali otroke. Julija 2022 sta bila v ameriški zvezni državi Georgia aretirana William in Zachary Zullock, homoseksualna partnerja, znana kot aktivista skupnosti LGBT, ki sta posiljevala in snemala svoja posvojena sinova, ki sta bila v času zlorab stara devet in enajst let. Prav tako sta vabila druge moške, da so sinova spolno zlorabljali, in delila posnetke zlorab kot otroško pornografijo med drugimi pedofili. Konec leta 2024 sta bila zaradi posilstev in hude zlorabe otrok ter incesta obsojena vsak na sto let zapora brez možnosti pogojne. Prav tako v ZDA je bil v začetku tega leta aretiran zaradi pedofilije še en istospolni par, Richard Kowalczyk in Eric Patrick. Prvi je solastnik nočnega kluba LGBT+ na Floridi, drugi pa je bil učitelj. Med drugim sta obtožena, da sta nagovarjala in prisilila mladoletnike k spolnim odnosom. Preiskava se je začela že januarja 2023, ko so oblasti odkrile sporočila med Kowalczykom in drugim osumljencem na Telegramu, ki so vključevala nazorne pogovore o spolnih zlorabah otrok in izmenjavo otroške pornografije. Slednjo so našli tudi na Kowalczykovem telefonu, med drugim pornografske posnetke otrok, mlajših od 12 let. Junija 2020 naj bi bil par potoval v Key West, da bi našel mladoletnike za spolne aktivnosti, prek neke aplikacije pa naj bi bila skušala takšne gnusne aktivnosti zvabiti najstnika. Ta čas se pravni postopki z njima še nadaljujejo. Še en primer, ki ga je treba omeniti, pa se je zgodil v Združenem kraljestvu. Britanski aktivist za pravice LGBT Stephen Ireland je bil namreč letos spoznan za krivega več spolnih kaznivih dejanj proti otrokom. Ta dejanja vključujejo posilstvo 12-letnega fanta, poročila pa navajajo, da naj bi bil govoril o fantazijah, da bi rad okužil mlade dečke z virusom HIV. Takšnih primerov je še več, našteli pa smo le nekaj tistih, ki so se zgodili ali imeli epilog v zadnjih letih.