Piše: Spletni časopis

Nato in Evropska unija sta prek Ukrajine napovedala pravo vojno Rusiji in v njej že neposredno sodelujeta, je po poročanju ruske državne tiskovne agencije TASS sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov ob robu 80. zasedanja generalne skupščine OZN.

TASS o izjavi Lavrova o vojni napovedi evropskih držav Rusiji poroča tako: »Jasen primer je kriza v Ukrajini, ki jo je izzval kolektivni Zahod, prek katere NATO in Evropska unija želita razglasiti, pravzaprav sta že napovedala pravo vojno moji državi in ​​v njej neposredno sodelujeta.«

Med drugim je Lavrov, po poročanju TASS, hkrati ocenil še, da je »eskalacija na Bližnjem vzhodu v isti vrsti« in nadaljeval: »Neprimerljiva humanitarna katastrofa v Gazi je že zahtevala življenja 65.000 ljudi, nekateri uradniki ZN, ki delujejo na Bližnjem vzhodu, pa pravijo, da obstajajo ocene, da je število smrtnih žrtev desetkrat večje. Nobeden od izraelskih sosedov se ne more počutiti varnega; to vidimo vsak dan.«

Posnetek dela nastopa Lavrova, kjer podtika Zahodu krivdo za rusko vojaško “epopejo” v Ukrajini od leta 2014, ki ga je po objavi članka TASS objavil nekdanji svetovalec ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Geraschenko, je takšen:

Spomnimo, da je tudi brutalno vojno teroristična skupina Hamas, ki vlada Gazi, deluje pa kot Hezbolah in Hutiji kot podaljšek Irana, sicer zaveznika Rusije pri poskusu okupacije Ukrajine, sprožila s skrajno brutalnim napadom, umori, posilstvi in ugrabitvami talcev v Izraelu in to na rojstni dan Vladimirja Putina.

Krizo v Ukrajini, za katero Lavrov obtožuje EU in Nato, pa je sprožila Rusija, ki je najprej Ukrajini okupirala Krim in s svojimi obveščevalci in vojaki sprožila upor v Donbasu, pozneje pa je poskušala z vojaškim napadom podrediti še celotno državo, a ji je to spodletelo, ker so se Ukrajincu odločno uprli.

Lastno kršenje mednarodnega prava z napadom na sosednjo državo poskuša Lavrov skriti z obtoževanjem drugih, ki nič takega niso storili.

Ruskim ocenam podobne pogosto slišimo tudi od politikov v Sloveniji. Prav včeraj je naša vlada še dodatno zaostrila odnose z Izraelom, in premiera Izraela Benjamina Netanjahuja razglasila za nezaželjenega v naši državi.

Ostre izjave Lavrova je ruska državna agencija objavila po tem, ko so v Natu Rusijo opozorili, da bodo v prihodnje, če bodo ruski vojaški reaktivci in droni še vdirali v evropski zračni prostor, kar je zadnje čase nenavadno pogosto in obsežno, te sestrelili. Na to napoved se je, tudi po poročanju ruske državne novinarske agencije TASS, odzval ruski ambasador v Franciji Aleksej Meškov, da bo sestrelitev ruskega letala pomenila začetek vojaškega konflikta.