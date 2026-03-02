Lagali so, da je Netanjahu mrtev, vendar se je danes popoldne oglasil z javno izjavo

Piše: G. B.

Danes zjutraj po srednjeevropskem času, pa tudi že sinoči, so se na družbenih omrežjih razširile novice, da je iranska raketa zadela rezidenco izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in da je slednji mrtev.

Izkazalo se je, da je šlo za laž in verjetno tudi za kontraobveščevalno povračilo za smrt iranskega ajatole Alija Hameneja. Cilj je bil prestrašiti izraelsko in zahodno javnost, verjetno pa je šlo tudi za izraz nemoči, ker se je izkazalo, da je izraelsko-ameriška naveza uspešno odstranila ajatolo, sicer najvplivnejšega človeka v Iranu.

Urad predsednika izraelske vlade je te špekulacije takoj zanikal kot propagando. Celo Al Jazeera je za nekaj časa objavila špekulacijo o morebitni Netanjahujevi smrti, vendar je nato to objavo umaknila. Nekateri viri pa so trdili, da je Netanjahu zbežal v Berlin. Tudi to se je izkazalo za neresnično.

Netanjahu se je danes popoldne oglasil in s tem dokončno ovrgel iransko propagando. Skupno ameriško-izraelsko posredovanje v Iranu je deloma namenjeno ustvarjanju pogojev za to, da bi Iranci lahko vrgli oblasti v svoji državi, je po poročanju AFP dejal izraelski premier. Kot je dejal Netanjahu, so z ZDA posredovanje sprožili, da bi odvrnili “eksistencialne grožnje”, kakršne prihajajo s strani Irana, obenem pa želijo tudi ustvariti pogoje, ki bi Irancem omogočili, da se znebijo trenutnih oblasti. “Ta dan se bliža. In ko bo prišel, bosta Izrael in ZDA tam, skupaj z iranskim narodom. In pomembno je, da bo iranski narod tam z nami. To je odvisno od njih, a mi bomo tam,” je Netanjahu za novinarje dejal v televizijskem prenosu njegovega obiska na prizorišču, ki ga je zadela iranska raketa.