Kardinali z vsega sveta na prvem konzistoriju v času Leona XIV. o izzivih Cerkve

Kardinali z vsega sveta se bodo v sredo in četrtek zbrali na prvem izrednem konzistoriju v pontifikatu papeža Leona XIV. Po napovedih bo srečanje kardinalskega zbora v znamenju molitve, podpore in svetovanja papežu. Kaj bo tema srečanja za zaprtimi vrati, v Vatikanu niso navedli, je pa pričakovati, da bo govora o trenutnih izzivih Cerkve.

Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da bo dvodnevno srečanje skušalo spodbuditi razsodnost in papežu ponuditi podporo in nasvete pri vodenju katoliške cerkve. “Konzistorij je umeščen v kontekst življenja in poslanstva Cerkve,” piše v izjavi. Njegov namen je okrepiti občestvo med papežem in kardinali, ki so poklicani, da na poseben način sodelujejo v skrbi za dobro Cerkve.

V Vatikan bodo v ta namen prišli kardinali z vsega sveta, tako mlajši od 80. let, ki imajo v primeru smrti svetega očeta pravico voliti novega papeža, kot starejši.

Kaj bo tema srečanja, ki naj bi potekalo v tajnosti, v Vatikanu niso navedli. Je pa pričakovati, da bodo kardinali razpravljali o trenutnih izzivih Cerkve.

V nekaterih glasilih znotraj Cerkve, ki jih je nedavno povzel časnik Delo, pričakujejo pomembne premike, celo nove smernice, opustitev nekaterih praks, ki jih je v rimsko kurijo in v katoliško cerkev prinesel prejšnji papež Frančišek.

Njegove reforme so bile namenjene očiščenju vatikanskih financ in tudi moralnemu očiščenju, hkrati pa so sprožile razkol med kardinali, škofi in klerom različnih usmeritev. Nekateri analitiki namigujejo, da se bo po konzistoriju marsikaj spremenilo v načinu dela, mogoče tudi v temeljnih smernicah katoliške cerkve, še piše časnik.

Konzistorij je formalen sestanek kardinalskega zbora, ki ga skliče in mu predseduje papež. Konzistoriji so lahko redni ali izredni.

Redni so bolj slavnostne narave, udeležujejo se jih v glavnem kardinali, ki bivajo v Rimu. Izredni imajo namen papeškega posveta, zato se jih udeležijo vsi kardinali, ki so sposobni potovati. Papežu omogočajo, da se posvetuje s celotnim kolegijem o različnih vprašanjih, ki vplivajo na življenje Cerkve. Lahko pa na njih imenuje tudi kardinale.

Po poročanju katoliškega spletnega portala Crux ni verjetno, da bodo na tokratnem konzistoriju sprejeli kakšne pomembne odločitve, bo pa Leon XIV. zagotovo pridobil veliko novih pogledov, ki mu bodo v pomoč pri odločitvah.

Njegov predhodnik Frančišek je sklical deset konzistorijev, na katerih so bili imenovani novi kardinali. Na enem od njih, 30. septembra 2023, je bil imenovan tudi ameriški kardinal Robert Francis Prevost, sedanji papež Leon XIV. Papež Frančišek je zadnji izredni konzistorij sklical 29. in 30. avgusta 2022, na njem pa so predstavili reformo rimske kurije z novo apostolsko ustavo Praedicate Evangelium.

Prejšnji papež se je sicer v veliki meri izogibal uporabi konzistorijev kot sredstva odločanja in si je izbral svojo elitno skupino pomočnikov, tako imenovani kardinalski svet, imenovan tudi C9.

Sedanji papež, prvi Američan na tem položaju, s sklicem izrednega konzistorija nakazuje, da bi utegnil prakso odločanja spremeniti.