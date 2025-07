Julija Sviridenko je nova predsednica ukrajinske vlade

Predsednik države Volodimir Zelenski je v ponedeljek za novo predsednico vlade predlagal Sviridenko, ki je tako na položaju nadomestila Denisa Šmihala. Ta naj bi v okviru nove vlade na položaju obrambnega ministra nasledil Rustema Umerova.

39-letna Sviridenko je bila na položaj ministrice za gospodarstvo imenovana le nekaj mesecev pred začetkom ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Nedavno je bila tudi v ospredju pogajanj z ZDA, ki so se maja končala s sklenitvijo sporazuma o redkih zemljah.

“Hvaležna sem predsedniku Volodimirju Zelenskemu za njegovo zaupanje – in za priložnost, da lahko v tem ključnem trenutku služim Ukrajini,” je v ponedeljek sporočila na družbenih omrežjih in napovedala, da bo sama kmalu predlagala tudi druge kadrovske spremembe v vladi. Med prednostnimi nalogami je navedla krepitev ukrajinskega gospodarstva in povečanje proizvodnje orožje.

Danes pa je Julija Sviridenko na družbenem omrežju X med drugim zapisala, da ji je v čast voditi ukrajinsko vlado, kajti vojna ne dopušča odlašanja: “Ukrepati moramo hitro in odločno. Naše prednostne naloge v prvih šestih mesecih so jasne: zanesljiva oskrba vojske, širitev domače proizvodnje orožja in povečanje tehnološke moči naših obrambnih sil. Enaka nujnost mora veljati tudi za gospodarstvo, saj si po najboljših močeh prizadevamo podpreti ukrajinske podjetnike.V zvezi s tem potrebujemo hitre in oprijemljive ukrepe – celovito deregulacijo, prenehanje nezakonitega pritiska na podjetja, pospešitev obsežne privatizacije in nadaljnje izvajanje učinkovitih podpornih orodij.”

It is a great honor for me to lead the Government of Ukraine today.

Our Government sets its course toward a Ukraine that stands firm on its own foundations — military, economic, and social. My key goal is real, positive results that every Ukrainian will feel in daily life.

War… pic.twitter.com/oytWMCp1S3

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 17, 2025