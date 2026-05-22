“Črna kocka” pred DZ dobila obisk policije

Piše: Nova24tv.si

Kako bizaren še lahko postane t. i. “kolesariat”? Danes se je pred državnim zborom pojavila črna kocka kot nekakšen protest proti vladi Janeza Janše. Hja, ta je že skorajda realnost … s katero se levičarski aktivisti nikakor ne morejo sprijazniti.

Črna kocka seveda spominja na afero “Black Cube” oziroma, kot smo jo poimenovali na tem portalu, vohunsko bajko levičarske oblasti, s katero so skušali preusmeriti pozornost od naravnost uničujočih razkritij v posnetkih, ki so se pojavili v predvolilnem obdobju. Posnetki so razkrili neverjetno raven skorumpiranosti levice, ki pa dotičnih aktivistov očitno ne moti. Ravno nasprotno, motil jih je avtor posnetkov in njihov domnevni naročnik. Kdorkoli že sta ali so.

Po poročanju STA so se na Trgu republike zbrali aktivisti “protestne kolesarske skupščine”, katere korenine izvirajo iz petkovih kolesarskih protestov iz časa prejšnje vlade. Saj se jih spomnite, šlo je za protestnike, ki so kljub širjenju nevarnega virusa Covid-19 organizirali proteste in s tem pomagali pri širjenju virusa.

Tokrat niso množično sejali virusa. Tokrat se je okoli 11. ure pojavila črna kocka, nekako vpeta na kolo, iz katere so se slišale pretekle izjave politikov koalicijskih partneric ter predsednika Resnice Zorana Stevanovića.

Voznik konstrukcije je na neki točki izstopil in se javnosti pokazal z masko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Voznika konstrukcije je popisala policija in po poročanju nekaterih medijev mu izstavila globo v višini 160 evrov. Danes naj bi se na Trgu republike odvil tudi protest, ki ga organizira Tomaž Uštar. O tem in vsesplošni mobilizaciji kolektivne levice še pred zaprisego vlade smo poročali – TUKAJ.

Pri organizaciji nenavadne manifestacije je očitno sodeloval tudi znan kolesarski protestnik Jaša Jenull, saj ga je moč videti na posnetkih dogajanja, kako smeje snema počasi premikajočo se konstrukcijo. O slednjem smo nazadnje poročali, ko je bil žrtev jajčnega napada, nato pa brez dokazov obtožil opozicijo. Ko se je izkazalo, da je jajčne napade v Ljubljani izvajala objestna mladina, se ni opravičil. Več – TUKAJ.

Zahvala tistim, ki so razkrinkali korupcijo?

Aktivisti pa očitno niso do konca razmislili o smiselnosti protesta s črno kocko. Protest bi lahko ironično razumeli tudi kot zahvalo avtorjem posnetkov in prisluhov, v katerih so se vidni predstavniki tranzicijske levice (nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda, nekdanja ministrica za pravosodje …) na debelo in široko razgovorili o korupciji v lastnih vrstah. Slovenci so tako prvič slišali priznanje akterjev levice, da imajo njihovi kritiki prav.

Da bi bilo treba avtorjem posnetkov, če gre res za družbo Black Cube, postaviti spomenik, je navsezadnje med enim od predvolilnih soočenj pripomnil tudi sam predsednik SDS Janez Janša.