Izraelsko-iranski konflikt: ZDA še vedno superiorna vojaška sila v primerjavi z Evropo

Piše: Bogdan Sajovic

Iran in Izrael sta podpisala premirje. Iranski jedrski program je močno prizadet, a ne dokončno uničen. Izraelska protizračna obramba ni neprebojna. ZDA so spet dokazale, da so še vedno vojaška supersila, ki je sposobna udariti kjerkoli na svetu.

Po enajstih dneh izraelsko-iranskega vzajemnega bombardiranja je bilo pod patronatom ZDA 24. junija podpisano premirje. Premirje, ki sta ga obe strani prvi dan že kršili, dokler ni zarohnel ameriški predsednik Donald Trump in obe strani obtožil kršitev, kar je očitno zadostovalo. V trenutku pisanja tega članka v nedeljo, 29. junija, premirje še vedno drži.

Do spopada je prišlo, potem ko je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) 12. junija 2025 sprejela resolucijo, ki so jo pripravile Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, v kateri je razglasila, da Iran ne ravna v skladu s svojimi obveznostmi glede mednarodnega nadzora nad jedrskimi zmogljivostmi.

Natančni izraelski napadi

Izrael je naslednji dan, v petek, trinajstega, začel z napadi na Iran. V izraelskih napadih, v katere so bili po navajanju iranskih oblasti (Izrael teh navajanj ni ne potrdil in ne zanikal) vpleteni tudi enote komandosov in operativci Mosada v Iranu, je bilo ubitih več iranskih vojaških voditeljev, voditeljev Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), najmanj 10 vodilnih jedrskih znanstvenikov. Izraelski napadi in po nekaj dneh bombardiranja tudi ameriški zračni napad na iranske jedrske centre so poškodovali jedrske objekte v Natanzu, Isfahanu in Fordovu. Izrael je zadel tudi raketni kompleks blizu Tabriza, podzemni raketni objekt Kermanšah ter poveljniške centre ter vojaške baze iranske Revolucionarne garde blizu Teherana in v Piranšaru. Napadi so se zlasti osredotočili na radarske postaje, izstrelišča raket, centre protizračne obrambe pa tudi nekaj letalskih oporišč in pomorsko bazo pri Abadanu. Izraelsko obrambno ministrstvo je objavilo, da so v teh napadih uničili več kot dvesto naprav za izstrelitev balističnih raket ter več kot 120 naprav za izstrelitev raket za protizračno obrambo; za nameček pa še petnajst letal in helikopterjev. Napadena je bila tudi stanovanjska četrt v Teheranu, v kateri so prebivali večinoma visoki funkcionarji iranskega režima ter višji vojaški poveljniki. V napadih je bil praktično obglavljen vrh Revolucionarne garde. Čeprav so bili izraelski napadi praviloma zelo matančni, je bilo tudi nekaj tako imenovane kolateralne škode. Uničenih in poškodovanih več civilnih objektov v bližini napadenih ciljev, v katerih je izgubilo življenje več sto ljudi, več tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

Iranska baraža prebila »železno kupolo«

Iran je odgovoril z množičnimi napadi z izstrelki in brezpilotnimi letalniki na Izrael. V nasprotju z izraelskimi praviloma zelo natančnimi udarci je Iran uporabil taktiko baražnih valov izstrelkov v upanju, da bo tako prebil izraelsko protizračno obrambo. Izraelci so sporočili, da je njihova protizračna obramba, popularno poimenovana »železna kupola«, zbila okoli tisoč raketnih izstrelkov in približno enako število brezpilotnih letalnikov, nekaj že med letom čez Ira, Sirijo in Jordanijo, večino pa nad Izraelom. Vendar ta obramba seveda ni stoodstotna, praviloma prestreže od petinosemdeset do devetdeset odstotkov izstrelkov. To pomeni, da je obrambo prebilo od dvesto do tristo raket in dronov ter padlo na cilje v Izraelu, predvsem na Tel Aviv.

Večina izstrelkov je padla na civilne cilje − stanovanja, bolnišnico in eno od univerz v Tel Avivu. Nekaj raket je padlo tudi na naftni terminal pri Hajfi.

Izrael je objavil, da je zaradi iranskih napadov izgubilo življenje 29 njihovih državljanov, vsi naj bi bili civilisti. Še dva ranjenca sta kasneje v bolnišnici podlegla poškodbam, sicer pa je pomoč v bolnišnicah poiskalo 3238 ljudi. Okoli osem tisoč izraelskih državljanov je ostalo brez domov.

Na iranski strani se natančnega števila žrtev ne ve. Življenje je po ocenah izgubilo od 610 do 1200 ljudi, odvisno od vira. Ranjenih naj bi bilo okoli 4500 ljudi, več deset tisoč pa »razseljenih«; deloma zato, ker so izgubili domove, deloma zato, ker so se sami preventivno preselili iz mest in okolice vojaških objektov na varnejše lokacije.

Iranski jedrski program ni dokončno uničen

Po ocenah iranski jedrski program ni uničen, vsekakor pa je doživel udarec. Izgubili so več vodilnih znanstvenikov, ki jih bo težko nadomestiti, poškodovani so objekti in naprave, katerih obnova bo trajala dolgo in stala goro denarja. Vendar pa so Iranci rešili večino, če ne ves že obogateni uran, program torej ni doživel uničujočega udarca.

Je pa teheranski režim izgubil precej prestiža, saj so tudi njegovi podporniki šokirani nad izgubami in predvsem nemočjo obrambe. Režim sicer krivi »izraelske vohune in saboterje« in je že na hitro obesil pet domnevanih »vohunov«, okoli 700 ljudi pa je aretiral. No, opazovalci menijo, da so aretirani preprosto člani opozicije, ki so jim na hitro prilepili oznako izdajalcev predvsem zato, da bi diskreditirali opozicijo kot »izdajalce v službi sionistov in Zahoda«.

Izrael je dokazal, da je sposoben zadeti vsega nasprotnika v regiji z močnimi in natančnimi udarci. Tako si spet obnavljajo renome, ki je bil hudo načet sedmega oktobra 2023 z napadom Hamasovih teroristov.

Največ so iz vsega pridobile Združene države Amerike. Če je komu všeč ali ne, dokazale so, da so še vedno edina supersila, ki je sposobna izvesti akcijo kjerkoli na svetu ter bodisi sama, bodisi prek svojih zaveznikov udariti kogarkoli kjerkoli. Tudi tako močno državo, kot je Iran, čeprav ima ta zaveznike, kot sta Rusija in Kitajska. In za nameček se je izkazalo, da so ZDA tudi edine, ki so sposobne na koncu posesti sprte strani za pogajalsko mizo in doseči prekinitev ognja.

Nobena druga država očitno tega ni zmožna narediti. Rusija, Kitajska in običajne zaveznice Irana so samo medlo obsojale Izrael; Velika Britanija, Nemčija, Kanada enako medlo Iran, vse druge države pa so pošiljale nemočne pozive k premirju, ki jih ne Iran in ne Izrael nista vzela resno.

Resno nista vzela niti pozivov mednarodnih organizacij na čelu z OZN. Le ta se je še enkrat izkazala, da je skupaj s Varnostnim svetom popolnoma nemočna organizacija, ki jo je že zdavnaj povozil čas in bi bilo najbolje, da jo kar se da hitro razpustijo.