Izraelski vir opozarja: možnost iranskega napada na Evropo obstaja, lahko se to zgodi v kratkem

Piše: Domen Mezeg

Iran naj bi po poročanju medijev grozil z napadom na Albanijo, medtem ko se Evropa pripravlja na posledice zaostrovanja konflikta z Iranom.

Iranska revolucionarna garda naj bi namreč namignila, da bi lahko bila tarča baza Ashraf-3 v Albaniji, kjer od leta 2013 deluje iranska opozicijska organizacija Ljudski mudžahedini Irana.

V tej državi naj bi zatočišče našlo približno tri tisoč iranskih političnih nasprotnikov režima v Teheranu, poroča Remix News.

Po navedbah medijev bi lahko bil tak napad del iranskih povračilnih ukrepov, podobnega nedavnemu incidentu na britanski vojaški bazi Akrotiri na Cipru.

Ta primer naj bi po mnenju nekaterih analitikov kazal, da ima Iran zmogljivosti za širjenje vojaških operacij tudi izven Bližnjega vzhoda.

Predstavnik izraelskega kibernetskega podjetja Check Point Gil Messing je za Politico opozoril, da bi se dogodki, kakršne trenutno vidimo v Perzijskem zalivu, lahko ponovili tudi v Evropi.

Ciprski mediji so poročali, da je britansko bazo Akrotiri zadelo manjše brezpilotno letalo, kar je kasneje potrdil tudi ciprski predsednik Nikos Christodoulides.

Iran je že napadel z droni

Po njegovih besedah je šlo za iranski dron tipa Shahed. Incident ni povzročil žrtev, nastala pa je manjša materialna škoda.

Christodoulides je ob tem poudaril, da Ciper ne sodeluje in ne namerava sodelovati v nobeni vojaški operaciji.

Medtem je albanski predsednik Bajram Begaj na družbenem omrežju X zapisal, da Albanija stoji ob strani svojim strateškim zaveznikom in podpira države Bližnjega vzhoda, ki se soočajo z napadi iranskega režima, ob tem pa pozval k miru in stabilnosti v regiji.