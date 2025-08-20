Izraelski mediji: Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje prek nemškega podjetja

Piše: Moja Dolenjska

Portal @haaretzcom poroča: “Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje preko nemškega podjetja ter nadaljuje z nabavami in vzdrževanjem protitankovskih raketnih sistemov, razvitih v Izraelu, pri čemer imajo neposreden dobiček izraelska državna podjetja.”

Komu torej verjeti, Izraelu ali slovenski vladi? Tako se je na X vprašal Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS in predsednik stranke Fokus.

Lotrič je delil tudi povezavo do objave članka. Dostopen je na povezavi: Haaretz.com

Eden od sledilcev pa je zapisal:

“Tole je bilo že vnaprej jasno, da se jim ne morejo kar tako odreči in je bilo vse skupaj okrog embarga zgolj predstava za odvračanje pozornosti od domače šlamastike.”

Na X so tudi pozivi slovenskim vladajočim politikom za pojasnila, vendar vsi molčijo.

Objava izraelskega medija: