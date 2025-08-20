19.2 C
Ljubljana
sreda, 20 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Izraelski mediji: Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje prek nemškega podjetja

FokusTujina
Fotografija je simbolična. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Moja Dolenjska

Portal @haaretzcom poroča: “Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje preko nemškega podjetja ter nadaljuje z nabavami in vzdrževanjem protitankovskih raketnih sistemov, razvitih v Izraelu, pri čemer imajo neposreden dobiček izraelska državna podjetja.”

Komu torej verjeti, Izraelu ali slovenski vladi? Tako se je na X vprašal Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS in predsednik stranke Fokus.

Lotrič je delil tudi povezavo do objave članka. Dostopen je na povezavi: Haaretz.com

Eden od sledilcev pa je zapisal:

“Tole je bilo že vnaprej jasno, da se jim ne morejo kar tako odreči in je bilo vse skupaj okrog embarga zgolj predstava za odvračanje pozornosti od domače šlamastike.”

Na X so tudi pozivi slovenskim vladajočim politikom za pojasnila, vendar vsi molčijo.

Objava izraelskega medija:

Grok, spletno oko X, navaja, da je portal uradni račun izraelskega časopisa Haaretz na platformi X. Haaretz, ustanovljen leta 1918, je najstarejši izraelski časopis. Objavlja novice, analize in mnenja iz Izraela, Bližnjega vzhoda in judovskega sveta v hebrejščini in angleščini. Portal deli vsebino z njihove spletne strani haaretz.com, vključno z novicami, komentarji in raziskovalnimi članki.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Pravna mreža nad Mateja Lahovnika, ki je pojasnil, da bodo do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi tisti iz Gaze, ki so izkoristili zdravljenje v URI...

Fokus

(IZ ARHIVA) Afera non-paper iz leta 2021 dobila nove razsežnosti: vse več je prstnih odtisov Milana Kučana, Golobova vlada ob protiizraelskem razpoloženju ne upa...

Fokus

Kje je denar iz plač in pokojnin za dolgotrajno oskrbo?

Fokus

Janša v zvezi z anketami opozarja na “močno propagandno orožje, ki deluje, dokler ne deluje več”

© Nova obzorja d.o.o., 2025