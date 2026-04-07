Iran zavrnil sporazum o prekinitvi ognja

Piše: C. R.

Iran je zavrnil sporazum o prekinitvi ognja z Združenimi državami Amerike, s katerim bi se začasno ustavila vojna in 6. aprila “ponovno odprla” Hormuška ožina.

Iranska zavrnitev najnovejšega predloga o prekinitvi ognja zmanjšuje verjetnost, da bosta Združene države Amerike in Iran dosegla dogovor do roka ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je 7. aprila. Trump je ohranil svojo grožnjo, da bo napadel iransko energetsko infrastrukturo in mostove, če se Iran do 7. aprila ne bo strinjal z dogovorom.

NEW: Iran rejected a ceasefire agreement with the United States to pause the war and "reopen" the Strait of Hormuz on April 6. Iran's rejection of the latest ceasefire proposal reduces the likelihood that the United States and Iran will reach an agreement by US President Donald… — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 7, 2026

Iran, Hezbolah in Hutiji so očitno 6. aprila uskladili napad na Izrael, verjetno zato, da bi poskušali čim bolj povečati psihološke učinke iranske omejene sposobnosti izvajanja obsežnih napadov na Izrael. Čas teh napadov kaže na to, da so bili napadi do neke mere usklajeni, glede na zelo različne čase potovanja izstrelkov, ki so jih Hezbolah, Iran in Hutiji izstrelili na Izrael.

Izraelske obrambne sile (IDF) so 6. aprila potrdile, da so v preteklem tednu napadle dva največja iranska petrokemična obrata, ki predstavljata 85 odstotkov iranskega izvoza petrokemikalij. Izraelske obrambne sile so poročale, da kompleks Južni Pars vsebuje infrastrukturo za proizvodnjo eksploziva in pogonskega goriva za balistične rakete.

