Iran je lani usmrtil najmanj 1639 ljudi, med njimi 48 žensk. Slovenska zunanja politika pa molči!

Piše: Vančo K. Tegov

Iranske oblasti so v letu 2025 usmrtile najmanj 1639 ljudi, poroča Agence France-Presse. To je najvišje število usmrtitev od leta 1989.

Podatki izhajajo iz dveh nevladnih organizacij – norveške Iran Human Rights (IHR) in francoske Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM). Obe opozarjata, da bi se lahko uporaba smrtne kazni v Iranu po vojni z Združenimi državami in Izraelom še dodatno povečala.

Obstoječi konflikt to poslabšuje

To se že dogaja. Tudi med trajajočim vojaškim konfliktom med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi strani se izvrševanje smrtnih kazni z obešanjem ali ustrelitvijo nadaljuje. Iranski režim izkorišča vojno razmere za lažje konstruiranje obtožb o nespoštovanju reda, sodelovanju ali vohunjenju v korist ZDA in Izraela. Takšne obtožbe so postale priročno orodje za obračun z domačimi kritiki, svobodno misleči in vsemi, ki si želijo sprememb po 46 letih avtokratske teokratske vladavine, ki zatira vse napredno, prozahodno in demokratično.

Število usmrtitev se je v primerjavi z letom 2024, ko jih je bilo 975, povečalo za 68 odstotkov. Med usmrčenimi je bilo 48 žensk, navaja skupno letno poročilo obeh organizacij. »Če bo Islamska republika preživela trenutno vojaško krizo, obstaja resno tveganje, da se bodo usmrtitve še pogosteje uporabljale kot orodje zatiranja in represije,« piše v poročilu.

Slovenska zunanja politika popolnoma impotentna

Medtem ko se drugod po svetu pojavljajo kritike iranskega režima in razumevanje za ameriško-izraelske napade, pa se med vsemi odzivi najde ena zmedena slovenska ministrica, ki niti slovenske zastave v uradnih nastopih ne zna pravilno uporabljati ali prepoznati. Namesto tega daje podporo režimu, ki v času vladavin sorodnih po ideologiji in barvi ščiti lastne privilegije, pranje denarja, notranje zatiranje in hkrati deluje kot svetovni mecena islamskega radikalizma in terorizma. Tako kot v času neuvrščenih, ko je nekdanji avtokrat propadle države podpiral sebi podobne diktatorje, avtokrate in tu pa tam tudi kakšnega kanibala, »kanibalizem« slovenske zunanje politike povzroča nepopravljivo škodo Sloveniji. Upajmo, da se bo to zelo kmalu spremenilo.