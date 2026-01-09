(IRAN) Ajatola izgublja živce: Trumpu napovedal strmoglavljenje, njegovi vazali blokirali internet po vsem Iranu

Piše: G. B.

Ajatola je danes v govoru, ki ga je ob vse bolj množičnih protivladnih protestih predvajala iranska televizija, vztrajal, da se islamska republika ne bo vdala. Protestnike je označil za vandale in saboterje, poročajo tuje tiskovne agencije. Hamenej, ki je proteste najostreje obsodil, je v prvem nastopu od začetka stopnjevanja protestov, ki sicer potekajo že 12 dni, poudaril, da se islamska republika ne bo vdala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zaradi množičnih protestov doma in dogodkov po svetu, zlasti v Venezueli, ter v luči odločnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa vse bolj izgublja živce. Povrh vsega so njegovi vazali v Iranu blokirali internet, da bi ustavili dotok informacij.

“Vsi bi morali vedeti, da je Islamska republika prišla na oblast s krvjo sto tisoč častnih ljudi in se ne bo vdala saboterjem,” je dejal Hamenej. “Obstajajo ljudje, katerih delo je uničevanje,” je povedal in nadaljeval, da povzročajo uničenje samo zato, da bi bil predsednik ZDA Donald Trump zadovoljen. Pri tem je opozoril, da so roke ameriškega predsednika “umazane s krvjo več kot tisoč Irancev”, in napovedal, da bo “arogantni” ameriški voditelj strmoglavljen, tako kot imperialna dinastija, ki je vladala Iranu do revolucije leta 1979.

Trump je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, grožnjo pa je v četrtek ponovil.

V Iranu so v četrtek zvečer potekali najbolj množični protesti doslej, iranske oblasti pa so za več kot 14 ur blokirale internetne povezave. Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem, po nekaterih poročilih naj bi v četrtek streljale na protestnike. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov ubitih najmanj 45 ljudi. V četrtek zvečer so se v številnih mestih, med drugim v Teheranu in Mašhadu, množice udeležile protivladnih protestov, ki potekajo že več kot teden dni. Šlo naj bi za najbolj množične proteste v zadnjih letih, iranske oblasti pa so po vsej državi blokirale internetne povezave, poročajo tuje tiskovne agencije.