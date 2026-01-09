(IRAN) Ajatola izgublja živce: Trumpu napovedal strmoglavljenje, njegovi vazali blokirali internet po vsem Iranu

Piše: G. B.
Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zaradi množičnih protestov doma in dogodkov po svetu, zlasti v Venezueli, ter v luči odločnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa vse bolj izgublja živce. Povrh vsega so njegovi vazali v Iranu blokirali internet, da bi ustavili dotok informacij.
Ajatola je danes v govoru, ki ga je ob vse bolj množičnih protivladnih protestih predvajala iranska televizija, vztrajal, da se islamska republika ne bo vdala. Protestnike je označil za vandale in saboterje, poročajo tuje tiskovne agencije. Hamenej, ki je proteste najostreje obsodil, je v prvem nastopu od začetka stopnjevanja protestov, ki sicer potekajo že 12 dni, poudaril, da se islamska republika ne bo vdala, poročajo tuje tiskovne agencije.
“Vsi bi morali vedeti, da je Islamska republika prišla na oblast s krvjo sto tisoč častnih ljudi in se ne bo vdala saboterjem,” je dejal Hamenej. “Obstajajo ljudje, katerih delo je uničevanje,” je povedal in nadaljeval, da povzročajo uničenje samo zato, da bi bil predsednik ZDA Donald Trump zadovoljen. Pri tem je opozoril, da so roke ameriškega predsednika “umazane s krvjo več kot tisoč Irancev”, in napovedal, da bo “arogantni” ameriški voditelj strmoglavljen, tako kot imperialna dinastija, ki je vladala Iranu do revolucije leta 1979.
Trump je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, grožnjo pa je v četrtek ponovil.
V Iranu so v četrtek zvečer potekali najbolj množični protesti doslej, iranske oblasti pa so za več kot 14 ur blokirale internetne povezave. Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem, po nekaterih poročilih naj bi v četrtek streljale na protestnike. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov ubitih najmanj 45 ljudi. V četrtek zvečer so se v številnih mestih, med drugim v Teheranu in Mašhadu, množice udeležile protivladnih protestov, ki potekajo že več kot teden dni. Šlo naj bi za najbolj množične proteste v zadnjih letih, iranske oblasti pa so po vsej državi blokirale internetne povezave, poročajo tuje tiskovne agencije.
Na posnetkih je mogoče slišati protestnike, ki pozivajo k strmoglavljenju iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in vrnitvi Reze Pahlavija, izgnanega sina zadnjega iranskega šaha, strmoglavljenega v islamski revoluciji leta 1979. Pahlavi je svoje podpornike pozval k protestom, poroča BBC.
Protesti so se v četrtek okrepili v severovzhodnem mestu Mašhad, drugem največjem iranskem mestu. Prebivalci so povedali, da so varnostne sile proti protestnikom uporabile solzivec, priče pa so prizore opisale “kot vojno”, poroča dpa.
Iranske oblasti so v četrtek po vsej državi blokirale internetne povezave. Država je doživela “internetni izpad”, je sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki navaja, da je izpad sledil vrsti “ukrepov digitalne cenzure”.
Podatki internetnega podjetja Cloudflare kažejo, da se je podatkovni promet v četrtek zvečer zmanjšal za približno 90 odstotkov. Omejen dostop do internetnih povezav pa je ostal na voljo delu vladnih organov in varnostnemu aparatu, poroča dpa. Iranske oblasti so že prej v obdobju protestov v letih 2019 in 2022 omejile dostop do interneta, da bi preprečile širjenje fotografij, videoposnetkov in informacij, povezanih s protestniki.
Iran že več kot deset dni pretresa val protestov, ki ga je sprožila poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike.
Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov v spopadih z oblastmi ubitih najmanj 45 ljudi.
Evropska unija je danes opozorila, da je nasilje nad protestniki nesprejemljivo, in pozvala Teheran, naj spoštuje svobodo izražanja in vsem ponovno omogoči dostop do interneta.
“Iransko ljudstvo izraža svojo legitimno željo po boljšem življenju. Vsako nasilje nad miroljubnimi protestniki je nesprejemljivo,” je dejal tiskovni predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Anouar El Anouni.
Ameriški predsednik Donald Trump, ki je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil. “Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (…) jih bomo zelo močno udarili,” je Trump dejal v četrtek objavljeni epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show, poroča dpa. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti, poroča dpa.