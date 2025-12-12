(INTERVJU) Václav Klaus, nekdanji predsednik Češke republike: Nočemo biti vladani iz Bruslja

Piše: Lionel Baland

Václav Klaus je bil predsednik Češke republike od leta 2003 do 2013, pred tem pa je bil od leta 1992 do 1998 predsednik vlade.

Lionel Baland se je z njim srečal in ga intervjuval za Breizh-info na dogodku, ki ga je organiziral MCC Brussels.

Kaj menite o oblikovanju nove češke vlade, ki jo sestavljajo stranke ANO in Motoriste sobě, ki v Evropskem parlamentu sedita v isti skupini kot francoski Nacionalni zbor, in nacionalistična stranka SPD, ki je povezana z nemško domoljubno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD)?

Ni gotovo, da je predsednik Petr Pavel, ki je tesno povezan s prejšnjo vlado, pripravljen sprejeti novo.

Ljudje verjamejo, da je večina 108 poslancev proti 92 v parlamentu močna, kar daje novi koaliciji treh političnih strank zadostno utemeljitev za oblikovanje vlade. Bojim se, da se bo med njenim oblikovanjem pojavilo veliko zapletov.

Nova vlada ima drugačno stališče do treh temeljnih vprašanj v Evropi in svetu danes. Manj bo naklonjena Bruslju, ne bo sprejemala diktatov Evropske komisije, kot jih je sprejemala prejšnja vlada. Ne bo tako okoljsko osredotočena kot prejšnja vlada, poskušala se bo boriti proti politikam Evropskega zelenega dogovora, ki ubijajo gospodarstvo in posledično družbo. Imela bo bolj niansiran pogled na vojno v Ukrajini, ne bo je gledala arbitrarno, trivialno in poenostavljeno.

Ali menite, da bi nova vlada lahko imela težave z Ursulo von der Leyen in Evropsko unijo? Razpravljam le o notranjepolitičnih vprašanjih in težavah, s katerimi se predsednica sooča pri oblikovanju nove vlade. Seveda pa mislim, da gospa von der Leyen popolnoma razume, da ta vlada ne bo njena najboljša prijateljica.

Ali je mogoče najti rešitev za ustavitev vojne v Ukrajini?

Vojno v Ukrajini je treba čim prej ustaviti. To je tragedija ogromnih razsežnosti. Pogajanja bi se morala začeti pred dvema letoma, ne zdaj.

Večina nas je bila optimistična glede mirovnega načrta Donalda Trumpa, vendar se mi zdi, da ta mirovna pobuda nima veliko možnosti za uspeh, glede na to, da so načrt tako močno spremenili evropski politiki, kot sta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz.

Ali menite, da lahko ta nova vlada zlahka sodeluje z madžarsko in slovaško vlado?

Da, prvi obisk, ki še ni bil obisk vlade, ampak obisk predsednika parlamenta Tomia Okamure iz SPD, stranke v novi vladajoči koaliciji, je bil na Slovaškem, da bi dokazali, da nova vlada vzdržuje najboljše možne odnose s slovaškim ljudstvom in znotraj tako imenovane Višegrajske skupine (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska).

Ali menite, da bo ta vlada ustavila priseljevanje?

Vlada bo odločno nasprotovala množičnemu priseljevanju v Evropo.

In glede gospodarstva, kakšen je pristop te vlade?

No, vlada je očitno bolj desno od prejšnje, kar pomeni, da je bolj naklonjena trgu kot regulaciji.

Kakšen je načrt predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen?

Je tipična predstavnica Evropske unije. Želi si politično popolnoma poenotiti evropsko celino, odpraviti države članice in ustvariti entiteto brez demokracije in brez volivcev. In bojim se, da so nekatere evropske države temu zelo naklonjene, oziroma vsaj njihove vlade.

Poskuša preoblikovati evropsko celino v enotno politično entiteto, kar pomeni odpravo vseh nacionalnih držav v Evropi. To je načrt sedanjih evropskih elit. Ursula von der Leyen je najbolj viden primer.

Tej ideji popolnoma nasprotujem, odkar sem pred 35 leti vstopil v politiko. V prvih dneh po padcu komunizma, med našo žametno revolucijo, sem na ulicah videl slogan “Proti Evropi!”. In vsi so ga bolj ali manj sprejeli.

Bil sem prvi v državi, ki je protestiral in rekel: vrnitev v Evropo ne pomeni napredovanja proti Evropski uniji. Zmeda med Evropo in Evropsko unijo je bila stalnica vseh razprav v Evropi v zadnjih 35 letih. In mislim, da je to tragična napaka.

