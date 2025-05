(INTERVJU) Josh Reinstein, predsednik Fundacije zaveznikov Izraela: Vaša zdajšnja vlada ni propalestinska, ampak je prohamasovska«

Piše: Bogdan Sajovic

S predsednikom Fundacije zaveznikov Izraela (Israel Allies Foundation, kratica IAF, znana tudi kot Mednarodna fundacija izraelskih zaveznikov) Joshom Reinsteinom smo se med drugim pogovarjali o delovanju njegove organizacije, nedavnih spremembah v mednarodni politiki, razmerah na Bližnjem vzhodu in slovensko-izraelskih odnosih.

Joshua (Josh) Reinstein se je rodil v Torontu v Kanadi, a je odraščal v Dallasu v ZDA. Njegov oče je bil predsednik lokalnega odbora Sionistične organizacije Amerike. Diplomiral iz politologije na Univerzi Western Ontario v Kanadi in se leta 1999 preselil v Izrael, kjer je odslužil vojsko. Bil je angleško govoreči tiskovni predstavnik Stranke izraelske nacionalne unije, preden je postal direktor Kluba krščanskih zaveznikov v knesetu. Leta 2004 je Reinstein pomagal poslancu Juriju Sternu pri oblikovanju skupine Israel Allies Caucus. Leta 2005 je Reinstein sodeloval z MK Sternom in MK Bennyjem Elonom, da bi se približal ameriškemu pastorju Johnu Hageeju in ga spodbudil k ustvarjanju in vodenju Christians United for Israel. Leta 2008 je kandidiral na volitvah v kneset na listi The Jewish Home Party. Reinstein vodi fundacijo Izraelskih zaveznikov, ki usklajuje prizadevanja poslanskih klubov izraelskih zaveznikov v parlamentih po vsem svetu. Sodeloval je pri razvoju sodelovanja med judovskimi in krščanskimi Izraelci, ki iščejo podporo kristjanov v drugih državah, da bi podprli Izrael. Reinstein je lastnik in upravljavec JSR International Marketing, mednarodnega podjetja za trženje in odnose z javnostmi, s sedežem v Izraelu. Bil je ustanovitelj in ustanovni producent Israel Now News, polurne tedenske televizijske oddaje, ki se predvaja na omrežju Daystar. Program zagotavlja precej časa proizraelskim krščanskim organizacijam. Je avtor knjige Titus, Trump and the Triumph of Israel: The Power of Faith-Based Diplomacy.

Gospod Reinstein, kakšen je namen vašega obiska v naši državi?

Sem predsednik Fundacije zaveznikov Izraela. Gre za civilnodružbeno organizacijo na temelju judovsko-krščanskih vrednot, ki spodbuja sodelovanje med politiki po vsem svetu, ki podpirajo pravico države Izrael do obstoja v miru in do varnih meja. Naša organizacija združuje 54 parlamentarnih klubov zaveznikov Izraela, v katerih sodeluje okoli 1500 poslancev. V teh dneh bo v Sloveniji ustanovljen 55. klub.

Kdo bodo člani tega kluba?

Za zdaj bodo to poslanci iz strank SDS in NSi. Predsednik slovenskega kluba bo Žan Mahnič. Pričakujemo pa širšo podporo iz vseh političnih spektrov v vaši državi.

Je takšna tudi praksa drugje? Hočem reči, so v teh klubih poslanci iz različnih političnih spektrov?

Da. Prva takšna skupina je nastala v izraelskem parlamentu, knesetu, leta 2004 in se imenuje Knesset Christian Allies Caucus (Klub krščanskih zaveznikov kneseta). Ta čas ima 18 članov. So iz različnih strank, tako z desnice kot levice in sredine. So iz versko orientiranih strank kot tudi iz sekularnih. Podobno je drugje. Klub v ameriškem parlamentu, ki je bil ustanovljen 2006 kot drugi tovrstni klub, ima štiri sovoditelje, dva sta demokrata judovskega rodu porekla, dva pa republikanca, ki sta kristjana.

Vi ste bili rojeni v Kanadi, če se ne motim?

Rodil sem se v Kanadi, odraščal deloma tudi v ZDA, sem iz verne judovske družine. Po diplomi iz politologije sem leta 1999 emigriral v Izrael. Po odsluženi vojski, bil sem topničar v tanku, sem sklenil, da bom delal v politiki in diplomaciji. Leta 2004 sem sodeloval pri ustanovitvi Skupine krščanskih zaveznikov v knesetu. Pozneje sem delal pri ustanovitvi in razvijanju naše fundacije, od leta 2017 sem njen predsednik.

Ali ste član kakšne stranke in kdo financira delo vaše organizacije?

Ne, nisem član nobene stranke in tudi nisem član parlamenta. Prav tako nisem zaposlen v državni upravi ali diplomatski službi. Tudi financiramo se iz zasebnih donacij, ne iz proračunskih sredstev. To mi je zelo pomembno, da sem strankarsko neodvisen, nepristranski, da lahko iščem zaveznike na vseh straneh političnega spektra tako doma kot v tujini.

Zdaj torej ustanavljate skupino zaveznikov v Sloveniji, katere aktualna vlada je nedavno priznala palestinsko državo. Kaj menite o tem priznanju?

V bistvu vaša zdajšnja vlada ni propalestinska, ampak je prohamasovska. Podpira teroristično organizacijo. Ta organizacija je v svojem napadu 7. oktobra 2023 pomorila 1.200 moških, žensk in otrok, še nadaljnjih 252 moških, žensk in otrok pa je ugrabila in uporabila kot talce. Skoraj vse te žrtve so bili civilisti. Vaša vlada je s tem priznanjem teroristične vlade v samem srcu Izraela dala tem zločinom legitimiteto. Kajti to so bili zločini, ki jih ni mogoče zanikati. Obstajajo posnetki, ki so jih naredili storilci sami, posnetki umorov, posnetki izživljanja, mučenja, posnetki, ki jih ni mogoče ovreči.

Naša vlada se je pri priznanju palestinske države sklicavala na palestinske žrtve v operacijah v Gazi …

Vojaška operacija v Gazi je najbolj humana operacija urbanega vojskovanja v sodobnejši vojni zgodovini. Izkušnje iz te operacije zdaj preučujejo in uvajajo v učne programe na ameriških vojaških akademijah, kot je denimo West Point. Ne morejo namreč skriti začudenja, da je civilnih žrtev v tej operaciji tako malo. Glejte, v primerih modernega urbanega vojskovanja v zadnjem času, denimo v Faludži, je povprečno število žrtev devet civilistov za enega ubitega borca. V Gazi je bilo to razmerje ena proti ena! Kaj takšnega se še ni zgodilo v zgodovini vojskovanja.

No, Hamas je seveda lagal in močno napihoval število civilnih žrtev. Mediji in nevladne organizacije so to nekritično prenašali svetovni javnosti in mnoge vlade so jim verjele. Pretekli mesec pa so morali tudi hamasovci sami priznati, da so navajali lažne številke civilnih žrtev. Kar nekaj držav je že popravilo svoje izjave in se tudi opravičilo, ker so verjeli teroristom in navajali lažne podatke. Kolikor vem, Slovenije ni med temi državami, vaša vlada še vedno vztraja pri lažnih številkah.

So se pa tudi zunanjepolitične razmere nekoliko spremenile.

Vsekakor. ZDA in Izrael sta spet močni zaveznici. Bidnova administracija je bila lažen zaveznik Izraela, zaradi tega so se mnoge države opogumile in začele podpirati palestinsko stran. Menile so tudi, da bo tudi naslednja administracija podobna Bidnovi, a so se zmotili. Z izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike se je zavezništvo med ZDA in Izraelom spet okrepilo. Mnoge države se zdaj zavedajo, da so se uštele in da jih čakajo posledice, če bodo vztrajali pri podpori Hamasa. Sledile bodo politične in gospodarske sankcije tako ZDA kot tudi drugih zahodnih držav članic zavezništva NATO, zato nekatere države že spreminjajo svojo politiko do Izraela. Kot rečeno, Slovenije ni med njimi in to bo imelo posledice. Tako kot bodo posledice tudi za druge prohamasovske vlade, recimo na Norveškem, Irskem, v Španiji.

Posledice za zdajšnjo vlado ali Slovenijo kot celoto?

Ta vlada in ta sestava parlamenta sta bili izvoljeni na volitvah in predstavljata slovenski narod. Ne poznam sicer notranjepolitičnih razmer v Sloveniji, a ta čas predstavljata voljo slovenskega elektorata. Ni moj namen in tudi nobene pravice nimam, da bi vodil kampanjo za slovenske stranke ali celo prepričeval slovenske volivce, kako naj volijo. Moram pa reči, da bo odnos do Izraela v prihodnjih letih zelo pomemben na področju mednarodnega političnega in gospodarskega sodelovanja.

Zdajšnja slovenska opozicija ima veliko bolj proizraelsko stališče.

Nekdanji premier gospod Janša je že večkrat poudaril, da namerava v primeru, če bo spet predsednik vlade, preseliti slovensko veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. Prav tako je dejal, da bo umaknil priznanje palestinske države in tudi preprečil vsakršno finančno podporo, ki pristane v rokah terorističnih organizacij, kot je Hamas. Omenil je tudi tesnejše sodelovanje z Izraelom na mnogih področjih − gospodarskem, znanstvenem. To se mi zdi spodbudno. Vi ste parlamentarna demokracija, Izrael je parlamentarna demokracija. Naravno je, da dobro sodelujemo, da smo na isti strani. Mi smo zavezani demokraciji, Hamas in podobne teroristične skupine pa to seveda niso.

Po mnogih zahodnih državah ta čas potekajo pogoste propalestinske demonstracije. Kdo stoji za njimi, kdo jih financira?

Te proteste deloma financirajo kar islamistične teroristične organizacije iz sredstev, ki jih pridobijo s plenjenjem in kriminalom. Deloma jih financirajo nekatere države, ki so znane finančne podpornice islamističnega terorizma, denimo Iran ali Katar. Med financerji so tudi različne skrajne levičarske politične organizacije, deloma pa financiranje prihaja tudi iz proračunov posameznih držav. V ZDA je Trumpova administracija, takoj ko je prevzela oblast v državi, začela pregledovati, kje denar iz državnega proračuna financira proteste, ki v bistvu koristijo teroristom. Med njimi so bile univerze, nevladne organizacije, nekatera mesta … Trump jim je zagrozil, da bodo izgubili zvezni denar, če bodo še naprej podpirali proteste. In zato zdaj takšen vik in krik. Vendar v ZDA obstaja zakon, ki prepoveduje vsakršno podpro terorističnim skupinam. Ta zakon obstaja že dolgo časa, a Bidnova administracija ga ni spoštovala, Trumpova pa ga. Zato tudi deportirajo tuje študente, ki sodelujejo v demonstracijah, in prav je tako. Podpornike terorizma je treba sankcionirati.

Teroristi so dobili precej hudih udarcev tudi na Bližnjem vzhodu …

Drži, padel je Asadov režim v Siriji, Hezbolah v Siriji in Libanonu je praktično izbrisan, tudi Hamas je na robu uničenja. Mule v Iranu se tresejo, saj vedo, da bodo plačali tudi oni. Tako kot tudi drugi naši sovražniki.

Ali Izrael deli podatke o teroristih tudi z drugimi zahodnimi državami, morda tudi s Slovenijo?

Na to vam ne morem odgovoriti, ker tega ne vem.

Ko sva že pri tajnih službah, izraelske, če posebej Mosad, so si pridobile visok renome, ki pa ga je 7. oktober precej omajal?

Po pravici povedano, Mossad je zadolžen za zunanje zadeve, za Gazo je bila zadolžena notranja tajna služba Šin Bet. A drži, bil je velikanski fiasko s hudimi posledicami, ki se ne bi smel zgoditi. Nekateri so že tedaj, ko smo se umaknili iz Gaze, opozarjali, da bi lahko postala Gaza baza teroristov. A ker se dolgo ni zgodilo nič, so tisti, ki so opozarjali, bili vse redkejši in so jih vsi ignorirali, tudi tisti, ki bi morali biti budni. Vsi skupaj smo zaspali in prebujenje je bilo kruto. Velikanska napaka, ki nas je drago stala.

Kakšno je vaše mnenje o tako imenovani rešitvi dveh držav?

Med žrtve pokola 7. oktobra lahko štejemo tudi rešitev dveh držav. Skoraj enoten konsenz danes v Izraelu je, da ta opcija ne pride več v poštev. Brutalnosti Hamasovega napada ni moč pozabiti, pomorjenih otrok, posiljenih žensk, ljudi, ki so bili umorjeni na najbolj okrutne načine, izživljanja nad talci. Tega ne bomo pozabili. Hamas je tistega dne ubil tudi opcijo dveh držav.

Kaj potem, bo Gaza postala zabaviščni park, kot je omenil predsednik Trump?

Pravzaprav je Trumpova ideja zelo dobra. Če bi območje Gaze ameriški kapital spremenil v ekonomsko cono, ki to koristilo vsej regiji, tudi Palestincem. Vendar Hamas ne bo nikoli dovolil Palestincem, da se izselijo. Že od nekdaj jim preprečuje izselitev, čeprav bi se mnogi raje odselili, kot pa živeli v bedi. A Hamas jih potrebuje, saj si tako lahko prilašča humanitarno pomoč, ki jo mednarodna skupnost pošilja v Gazo. Poleg tega uporabljajo civiliste kot živi ščit za svoje »borce«, na koncu pa civilne žrtve še izkoriščajo za svojo propagando. Hamas mora izginiti, če naj se kaj spremeni.

Pravite, da bi se Palestinci iz Gaze izselili. Kam? Zanima me, saj jih kot Evropejec nikakor ne želim imeti v Evropi.

Kolikor vem, potekajo pogovori Bele hiše z okoliškimi državami, predvsem z Egiptom in Jordanijo. A tudi z nekaterimi drugimi muslimanskimi državami, s Sudanom in celo z Indonezijo.

Kaj pa Palestinci na Zahodnem bregu?

Kot sem rekel, opcija dveh držav je mrtva. Palestinske naselbine v Judeji in Samariji bodo del Izraela, imeli bodo najširšo notranjo avtonomijo, razen glede vprašanja vojske in varnosti. To bo trdno v rokah Izraela. Pokol 7. oktobra nas je predrago stal, zato še enega takšnega pokola ne bomo dopustili.