In vendar se premika: v zadnji uri pred iztekom ultimata Iran odprl Hormuško ožino

Piše: Nova24tv.si

Po večtedenskih napetostih in grožnjah z uničenjem iranske infrastrukture sta Združene države Amerike in Iran dosegli dogovor o dvotedenskem obojestranskem premirju. Ključni pogoj je ponovno odprtje strateške Hormuške ožine za mednarodni pomorski promet, ki je bil v zadnjih mesecih močno omejen.

Predsednik ZDA Donald J. Trump je včeraj zvečer na svojem profilu objavil uradno izjavo, v kateri je sporočil, da ZDA za dva tedna ustavljajo bombardiranje in napade na Iran. To je storil dve uri pred ultimatom, ki ga je postavil Iranu in na podlagi pogovorov s pakistanskim premierjem Šebaz Šarfif in feldmaršalom Asimom Munirjem, ki sta odigrala ključno vlogo mediatorja

“Na podlagi pogovorov s premierjem Sharifom in feldmaršalom Munirjem, ki sta prosila, naj zadržim uničujočo silo, ki naj bi bila poslana nocoj proti Iranu, in ob pogoju, da Islamska republika Iran omogoči popolno, takojšnje in varno odprtje Ožine Hormuz, se strinjam, da za obdobje dveh tednov ustavim bombardiranje in napade na Iran,” je zapisal Trump. Dodal je, da gre za “obojestransko premirje” (double sided ceasefire) in da je Iranov 10-točkovni predlog “uporabna podlaga” za nadaljnja pogajanja o dolgotrajnem miru na Bližnjem vzhodu.

Hkrati je iranski zunanji minister Seyed Abbas Araghchi v uradni izjavi Teherana izrazil hvaležnost Pakistanu za prizadevanja pri končanju vojne v regiji. “Če se napadi na Iran ustavijo, bodo naše močne oborožene sile prenehale z obrambnimi operacijami,” je zapisano v izjavi, ki jo je delila na X kabinet predsednika. Za dva tedna bo omogočen varen prehod skozi Hormuško ožino v koordinaciji z iranskimi silami, ob upoštevanju tehničnih omejitev.

Vojna med ZDA (s podporo Izraela) in Iranom se je začela februarja 2026. Iran je kot odgovor na napade močno omejil promet skozi Ožino Hormuz – morsko ožino, skozi katero poteka približno petina svetovne nafte in plina. To je povzročilo močan skok cen energentov po vsem svetu.

Predsednik Trump je Iranu postavil ultimat z rokom do 7. aprila zvečer: če ne odprejo ožine, bodo ZDA izvedle obsežne napade na civilno infrastrukturo, vključno z elektrarnami in mostovi. V eni izmed zadnjih objav je celo zagrozil, da bi “cela civilizacija lahko umrla nocoj“.

Pakistan je v zadnjih tednih prevzel vlogo ključnega posrednika. Premier Sharif in zlasti feldmaršal Munir sta vzdrževala stike tako z Washingtonom kot Teheranom.

Islamabad naj bi gostil tudi prvo rundo pogajanj, ki naj bi se začela že v petek. Trump je poudaril, da so ZDA že dosegle večino svojih vojaških ciljev in da bo dvotedensko premirje omogočilo dokončno dogovoritev o miru. Iran pa poudarja, da gre za priznanje moči njihovih oboroženih sil in sprejetje njihovega 10-točkovnega okvira, ki med drugim vključuje konec napadov, dvig sankcij in zagotovila za varnost v regiji.

Objava premirja je takoj vplivala na trge: cene nafte so se znižale, borzni indeksi pa so zrasli. Mednarodna skupnost dogovor pozdravlja kot korak k deeskalaciji, a hkrati opozarja, da gre le za začasno rešitev. Analitiki opozarjajo, da bosta naslednja dva tedna ključna. Če se strani ne uspejo dogovoriti o dolgoročnem miru, obstaja nevarnost ponovne eskalacije.