Greti Thunberg spodletel desant na Gazo, za katerega se ni odločil naš vrh

Piše: Spletni časopis

Ponovno plutje levičarske aktivistke Grete Thunberg proti Gazi se je že spet zanjo slabo končalo. Že dvakrat so jo ustavile izraelske oblasti in jo vrnile nazaj v Evropo.

Tokrat pa je ladjo v skupini več deset turističnih plovil, s katerimi poskušajo aktivisti vplivati na javno mnenje v Evropi, ustavilo slabo vreme. Namesto v Gazi so morali nazaj v Barcelono. Prioriteta je varnost, so pojasnili odločitev, zakaj v slabem vremenu, zapihal je namreč močnejši veter, preboj Thunbergove proti Gazi za zdaj ne pride v poštev.

Aktivisti pod krinko pomoči poskušajo odpreti koridor za dostave pomoči Hamasu v Gazi, po teh koridorjih so v preteklosti dostavljali orožje in strelivo za brutalne teroristične napade na Izrael.

V Izraelu je slišati, da bi tokrat lahko aktiviste resneje preverili, kakšne so njihove povezave s terorističnimi organizacijami in Iranom, ki jim poskušajo pomagati.

Podobno akcijo je našemu državnemu vrhu, ki jo je slavnostno sprejel, junija predlagala italijanska politična aktivistka Francesca Albanese. Tako: “Slovenska vlada je bila glasnejša in bolj načelna od drugih držav, zato pravim, da moč in dostojanstvo ne izvirata iz velikosti. Imate 47 kilometrov dolgo obalo in eno ladjo. Uporabite jo, da prebijete blokade Gaze, bodite zgled, kot ste že bili.”

Naša vlada se doslej za vojaško posredovanje proti Izraelu še ni odločila.