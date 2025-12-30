Evropsko srečanje mladih v Parizu pod okriljem Taizejske skupnosti

Med 28. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 v Parizu poteka 48. evropsko mladinsko srečanje. Petdnevno srečanje, ki ga organizira ekumenska skupnost Taizé, združuje mlade Evropejce, stare od 18 do 35 let, na povabilo lokalnih cerkva in v tesnem sodelovanju s civilnimi oblastmi.

Na srečanju se je zbralo okoli 15.000 mladih, med njimi približno 10.000 udeležencev, starih od 18 do 35 let, z vse Evrope ter okoli 5.000 mladih iz Pariza in širše pariške regije. Dogodek v francoski prestolnici poteka na povabilo pariškega nadškofa Laurenta Ulricha, škofov regije Île-de-France ter protestantskih in pravoslavnih cerkvenih voditeljev na nacionalni in lokalni ravni.

V času vojn, geopolitičnih napetosti in vse večje polarizacije bo srečanje poslalo močno sporočilo miru, sprave in enotnosti. Mladi in cerkveni voditelji različnih krščanskih tradicij – katoliške, protestantske, pravoslavne in vzhodnih Cerkva – bodo skupaj pričali o dialogu in povezanosti.

Skupne molitve bodo potekale zjutraj v približno 150 župnijah gostiteljicah po vsej regiji, opoldne v večjih pariških cerkvah ter v večernih urah 30. in 31. decembra v dvorani Accor Arena v pariški četrti Bercy.

Na tisoče družin je odprlo vrata svojih domov in sprejelo mlade udeležence v Parizu in okolici. Več kot 170 govorcev bo vodilo delavnice o aktualnih temah, kot so vera in duhovnost, solidarnost in ekologija, pravičnost in mir ter umetnost in kultura. Program združuje razmislek o družbenih vprašanjih in osebno zavzetost.

Silvestrovo bo zaznamovano z molitvijo za mir in medkulturnimi srečanji v župnijah gostiteljicah, kar predstavlja izviren način praznovanja novega leta v duhu veselja in bratstva.