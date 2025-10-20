Evropska unija bo razširila program Erasmus+ na Afriko in Bližnji vzhod, med drugim cilj tudi spodbujanje migracij

Piše: A. S.

Bruselj napovedal širitev programa Erasmus+ v države, iz katerih pritekajo v Evropo množične migracije. Poleg denarja, ki se namenja migrantom, se bo sedaj še več evropskih sredstev pošiljalo kar v njihove domovine. Med strateškimi cilji te poteze pa najdemo tudi »podporo migracijam, prisilnim razselitvam in mobilnosti preko izobraževalnih priložnosti«.

Evropska unija je napovedala razširitev programa Erasmus+, ki bo zdaj vključeval tudi države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Cilj te razširitve naj bi bil »okrepiti izobraževalno in kulturno sodelovanje med Evropo ter njenimi južnimi sosedi«. Med novimi državami, vključenimi v program, so v Severni Afriki Alžirija, Egipt, Libija, Maroko in Tunizija, medtem ko bodo na Bližnjem vzhodu sodelovali Jordan, Izrael, Libanon, Palestina in Sirija. Ta korak je del širše strategije EU za krepitev vezi s svojimi južnimi sosedi, kot je opredeljeno v »Paktu za Sredozemlje«.

Medtem, ko v številnih evropskih državah študentom in učencem primanjkuje sredstev za ustrezno šolanje, je EU za obdobje 2021–2027 namenila več kot 333 milijonov evrov za podporo izobraževalni in mladinski mobilnosti v južnem Sredozemlju. Poleg tega so nekatere druge države, kot so Irak, Iran, Jemen in države Zaliva – Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati – upravičene do financiranja v okviru programa Erasmus+.

Program Erasmus+ naj bi v teh regijah omogočal mobilnost posameznikov, kar pomeni, da lahko študenti, zaposleni, vajenci, mladinski delavci in mladi pridobijo dragocene izkušnje v tujini. Vključeni so tudi skupni magistrski programi Erasmus Mundus, ki jih skupaj izvajajo evropske in partnerske univerze, ter projekti za krepitev zmogljivosti, katerih cilj je izboljšati kakovost in ustreznost visokega šolstva ter mladinskih sistemov v partnerskih državah.

Razširitev programa Erasmus+ je del širših ciljev EU, ki vključujejo »spodbujanje regionalne integracije in sodelovanja, krepitev izobraževalnih in kulturnih izmenjav za boljše medsebojno razumevanje ter podporo migracijam in prisilnemu razseljevanju preko izobraževalnih priložnosti«.