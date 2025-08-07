Evropska levica širi propagando Hamasa in skuša Evropsko komisijo obrniti proti Izraelu

Piše: G. B.

Očitno vsa evropska levica zvesto sledi ideologiji Hamasa in skuša vplivati tudi na ravnanje organov Evropske unije. Med drugim Evropske komisije.

Lakota, izseljevanje in ubijanje v Gazi zelo spominjajo na genocid, je v eni najostrejših obsodb Izraela s strani predstavnikov Bruslja od začetka vojne dejala izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera , danes poroča spletni portal Politico. Ribera je sicer članica španskih socialistov.

“Vidimo, kako je konkretno prebivalstvo tarča napadov, ubijanja in obsojeno na smrt zaradi lakote,” je danes dejala podpredsednica Evropske komisije. Prebivalci Gaze so “zaprti, brez domov, ki so uničeni, brez hrane, vode ali zdravil, dostop do katerih je prepovedan, ter izpostavljeni bombardiranju in streljanju, celo ko poskušajo dobiti humanitarno pomoč,” je opozorila. “Če to ni genocid, je zelo podobno definiciji, ki se uporablja za izražanje njegovega pomena,” je dodala.

Evropska komisija se danes sicer ni izrekla o izrazu genocid, ki ga je uporabila komisarka iz Španije. Na vprašanje o njenih komentarjih je tiskovna predstavnica Evropske komisije dejala, da se Bruselj trenutno osredotoča predvsem na čim večjo dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) medtem v poročilu, ki ga je v sredo poslala državam članicam, opozarja, da Izrael ne spoštuje v celoti zavez iz julija sklenjenega dogovora z EU o povečanju pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi. Število tovornjakov s pomočjo, ki so med 29. julijem in 4. avgustom vstopili na opustošeno območje Gaze, je še vedno pod dogovorjenim, opozarja omenjeno poročilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

“Kljub določenemu napredku je število še vedno nezadostno. Tovornjaki, ki potujejo tja, in pomoč, ki se dostavlja, še vedno nista zadostna,” je izjavila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Poudarila je, da so razmere v Gazi nevzdržne.

EEAS v poročilu poudarja, da ni mogoče neposredno preveriti vseh podatkov o dobavah pomoči, saj izraelske oblasti predstavnikom EU niso odobrile dostopa do Gaze, poroča dpa. Vendar pa po mnenju ZN in humanitarnih organizacij Izrael še naprej ovira humanitarne operacije in dostavo pomoči, piše v dokumentu EEAS.

Omenjeno organizacijo sicer vodi visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko EU Kaja Kallas, ki sicer spada v politično skupino Renew (nekdanja ALDE), ki ji pripada tudi Golobova Svoboda. Omenjena skupina je nekoliko previdnejša glede izjav o Izraelu, vendar se nagiba v prid levičarjev.