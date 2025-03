Erdoganova Turčija postaja čedalje bolj avtoritaren stroj

Piše: C. R.

Evropska komisija je danes pozvala Turčijo, naj kot članica Sveta Evrope in kandidatka za članstvo v EU ohrani spoštovanje demokratičnih vrednot in norm, potem ko je turška policija prejšnji teden aretirala župana Carigrada Ekrema Imamogluja.

“Želimo, da Turčija ostane povezana z Evropo, vendar je za to potrebna jasna zavezanost demokratičnim normam in praksam,” je novinarjem v Bruslju povedal tiskovni predstavnik komisije Guillaume Mercier. Izrazil je še prepričanje, da je treba spoštovati tako pravice izvoljenih predstavnikov kot protestnikov.

Turške oblasti so prejšnji teden pridržale istanbulskega župana Imamogluja, ki mu očitajo članstvo v kriminalni združbi, podporo teroristični skupini in korupcijo. V nedeljo so enemu glavnih političnih tekmecev predsednika Recepa Tayyipa Erdogana odredili še pripor in ga suspendirali kot župana.

Kljub odreditvi pripora je opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) danes uradno imenovala Imamogluja za svojega kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma potekale leta 2028.

Zaradi aretacije priljubljenega župana pa zadnji teden po več turških mestih potekajo množične demonstracije. Pogosto izbruhne tudi nasilje, policija je v preteklih dneh uporabila proti protestnikom vodne topove in solzivec. Doslej so na protestih pridržali že več kot 1130 ljudi.